Hüda Par: Emniyetin iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz

Hüda Par Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz, İHYA-Der Başkanı Aytaç Baran’ın öldürülmesiyle ilgili olarak, bölgede gerginliğin uzun zamandır sürdüğünü söyledi ve "Bu kesinlikle kaosa hizmet eden bir saldırıdır" dedi. Yılmaz, "HDP mitingine konulan bombanın faili bulundu. Onlarca kardeşimiz hapsedildi hala birileri faili meçhul. Ben emniyetin de iyi niyetli olmadığını, saldıranlara cesaret vererek kaos planına hizmet ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Daha önce defalarca İHYA-Der ve üyelerinin PKK yanlısı YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) tarafından tehdit edildiğini kaydeden Yılmaz, "YDG-H'nin sosyal medya hesabından saldırılar düzenleyecekleri açıklamaları vardı. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde, PKK'nin bir açıklama yapması lazım" şeklinde konuştu.

'Emniyetin iyiniyetli olmadığını düşünüyorum'

BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada bugüne kadar uğradıkları saldırılarla ilgili hiçbir failin bulunmadığını belirten Hüda Par Genel Başkanı, şunları söyledi:

"HDP mitingine konulan bombanın faili bulundu. Onlarca kardeşimiz hapsedildi hala birileri faili meçhul. Ben emniyetin de iyiniyetli olmadığını, saldıranlara cesaret vererek kaos planına hizmet ettiğini düşünüyorum."

"YDG-H'liler tetiği çekmiş olabilir. Failleri yakalamayan devlet sorumludur. Failler kadar onları himaye edenler de sorumludur."

'Gidişat iyi değil'

PKK'nın kendi tabanlarını Hüda Parlılara karşı kışkırttığını ifade eden Mehmet Hüseyin Yılmaz, "Gidişat iyi değil. Bize karşı kendi tabanlarını kin ve nefret ile doldurmuşlar. Birilerinin oyununa da gelinmiş olabilir. Böyleyse de en üst düzeyden açıklama yapmalıdırlar" şeklinde konuştu.

Şehitlik'teki çatışmaları sorduğumuz Yılmaz, o konuda bilgisi olmadığını ancak Aytaç Baran'ın vurulmasının ardından polisin mahalleye gittiğini söyledi.

Hüda Par Başkanı öldürülen Yasin Börü'nün dernekteki Kuran kurslarına katıldığını ve öldürülen Aytaç Baran'ın Börü'ye ders verenlerden biri olduğunu kaydetti.