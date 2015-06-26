Emniyet, Diyarbakır saldırısının zanlısını asker kaçağı olmasına rağmen takipten çıkardı!

5 Haziran’daki HDP mitinginde patlayan bombaların faili Orhan G.’nin 3 Haziran sabahı Diyarbakır’da kaldığı otele gelen polis tarafından yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle tutanak tutulduğu ancak başka işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Müfettişler, Orhan G.’nin ailesinin ‘kayıp’ kaydıyla ilgili Diyarbakır Emniyeti’nin işlem yapmamasını inceliyor.

Diyarbakır’da 5 Haziran’daki HDP mitingine yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren Orhan G.’nin (20), olaydan iki gün önce kaldığı otelde, “yoklama kaçağı” olduğu ve askere gitmediği gerekçesiyle polislerce hakkında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Arda Akın'ın haberine göre, Orhan G., 4 kişinin hayatını kaybettiği 414 kişinin de yaralandığı saldırıdan üç gün önce Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir otele akşam saatlerinde giriş yaptı. Kayıt işlemleri için nüfus cüzdanını kullanan Orhan G. 208 numaralı odaya yerleşti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, otelde kalan müşteriler için rutin olarak yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulamasında, Orhan G. hakkında askerlik yoklamasından kaçtığı için kayıt açıldığını tespit etti. Bu bilgi üzerine Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Dursun Usta, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Orhan G.’nin kaldığı otele gidilerek aranan şahıs hakkında gerekli tutanakların düzenlenmesini ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bilgi verilmesini istedi. Yazıda Orhan G.’nin yoklama kaçağı olarak görülmesi dikkat çekti.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler, 3 Haziran sabah saat 05.00 sıralarında otele gelerek 208 numaralı odada kalan Orhan G.’ye yoklama kaçağı olduğu için tutanak hazırlayacaklarını aktardı. Polislere direnmeyen Orhan G., askerlik yoklaması yaptırmak üzere en yakın şubeye gideceğini beyan ederek tutanağı imzaladı. Otelden ayrılan polisler daha sonra tutanağı Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti. Aranan Şahıslar Bürosu’na bilgi verilmesinin ardından Orhan G. hakkındaki “yoklama kaçağı” suçlamasıyla açılan arama kaydı sistemden düşürüldü. Bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen iki müfettiş, Orhan G. hakkında ailesinin Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne yaklaşık 7 ay önce yaptığı başvuru üzerine açılan “kayıp” kaydıyla ilgili Diyarbakır Emniyeti’nce hiçbir işlem yapılmamasını da araştırıyor. KİHBİ kayıtlarında (Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı) ailesinin verdiği bilgiler doğrultusunda terör örgütü IŞİD’in saflarına katılmış olabileceği bilgileri yer alan Orhan G.’yi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik takibe aldığı ileri sürülmüş, ancak bu iddiayı Adıyaman Valiliği yalanlamıştı.