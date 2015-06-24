HDP mitinginin saldırısının şüphelisi olay günü takipten çıkarıldı mı?

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır mitinginde düzenlenen bombalı saldırının faili, Orhan G.'nin saldırı günü teknik takipten çıkarıldığı iddia edildi.

Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği 402 kişinin yaralandığı HDP mitingindeki bombalı saldırıyla ilgili soru işaretleri halen cevaplanmayı bekliyor. Terör örgütü IŞİD militanı olduğu öne sürülen Orhan G., bombalı saldırının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gizlilik kararı verilen soruşturma ise sürüyor. Bombacıya kim ya da kimlerin yardım ettiği ve bağlantıları henüz açıklanmadı. İddiaya göre Adıyaman Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, ailesinin başvurusuyla IŞİD'e katıldığını öğrendiği Orhan G.'yi teknik takibe aldı.

Gaziantep'te bir süre kaldıktan sonra şehirdeki IŞİD yapılanması aracılığıyla Suriye'ye geçtiği tespit edilen Orhan G.'nin IŞİD saflarında savaştığı öğrenildi. Zaman’dan İsmail Avcı’nın haberine göre, HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginden birkaç gün önce Türkiye'ye giriş yaparak Gaziantep'e gelen Orhan G. burada yine teknik takipte olan bir grupla görüşmeler yaptı. Daha sonra Diyarbakır'a gelerek bir otele yerleşen bombacının, saldırıdan bir gün önce 2 yeni telefon hattı aldığı tespit edildi. Ancak Emniyet'in aylarca adım adım takip ettiği Orhan G., bombalı saldırıyı gerçekleştireceği 5 Haziran günü teknik takipten çıkarıldı. Orhan G.'nin saldırı günü teknik takipten çıkarılması soru işaretlerine neden oldu.

Adana, Mersin ve

Diyarbakır'daki bombalar aynı

Diyarbakır'da HDP'nin mitinginde patlatılan 2 bombanın, 18 Mayıs'ta HDP'nin Mersin ve Adana il başkanlıklarında patlatılan bombalarla aynı olduğu tespit edildi. 3 ildeki bombanın metal parçalarla güçlendirilmiş TNT türü patlayıcı olduğu ortaya çıktı. HDP'nin Adana ve Mersin'deki bürolarına bomba koyan şahsın kimliği uzun süre tartışılmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamera görüntüleriyle kimliği belirlenen saldırganın DHKP-C mensubu olduğunu açıklamıştı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, "Bize gelen bilgilere göre bu kişi Suriye'ye giriş çıkış yapmış. Bu kişinin bir yakını IŞİD'de şu anda militandır. Bu kişi de IŞİD bölgesinde bir süre kalmıştır. DHKP-C'li dedikleri şahsın, Suriye'de IŞİD ile bağlantıları olduğu bilgileri bizde mevcut" demişti.

Diyarbakır'da patlayan bombanın ardından hükümete yakın bazı gazeteler saldırganın DHKP-C mensubu olduğunu ileri sürmüştü. Ancak daha sonra saldırganın IŞİD militanı olduğu ortaya çıkmıştı.