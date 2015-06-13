Diyarbakır mitingi zanlısı Orhan G.'nin babası: Emniyet oğlumun IŞİD'e katıldığını biliyordu

HDP mitingine bomba koymak suçlamasıyla tutuklanan Orhan G.’nin babası M.G., oğlunun 8 ay önce kaybolduğunu, daha sonra emniyetin Suriye'ye gidip İŞİD'e katıldığını söylediğini belirtti.

Taraf’ın haberine göre M.G., oğlunun kaybolması üzerine emniyetten valiliğe, bakanlıktan birçok resmi kuruma pek çok yere başvurduğunu aktardı. “Çocuğumuzun kayıp olduğunu bildirdim ancak bir sonuç elde edemedim” diyen M. G., oğlu Orhan G.’nin kaybolduğu akşam gittikleri Emniyet Siyasi Şube’de başka ailelerin de bulunduğunu söyledi. M.G. “Benimle aynı durumda olan 4-5 aile vardı. Aynı gece hepsi birlikte gitmişler. Aileler ile birlikte kayıp olduklarını bildirdik ve ifade vererek evlerimize döndük” dedi.

Kayıp ilanı verdikten 4- 5 ay sonra, Orhan'ın bir defa evi aradığını anlatan M. G., “Çocuğumuz aradı ‘Bana dua edin' dedi. Neredesin diye sorduğumda, ‘Bana bir şey sormayın, sadece dua edin' dedi. Telefonda da çok uzun konuşamadık. Bu olaydan sonra Emniyet bize, ‘IŞİD'e katılmışlar. Suriye'deler' dedi” diye konuştu.

'Oğlunuzu geri getiremeyiz' cevabını veriyorsa bu devlet, defalarca bitmiştir

“Çocuklarımızın nerde olduğuna dair bildiğimiz tek şey bu” diyen M.G., bombalama olayı olana kadar çocuklarından başka hiçbir haber alamadıklarını belirtti. M.G., “Bombadan sonra, ‘oğlunuz Gaziantep'te yakalandı' dediler. İfadelerimiz alındı. Başka da bir şey bilmiyorum” dedi.

M.G. çocuklarına devletin sahip çıkmadığını savunarak, “Bir devlet eğer vatandaşına sahip çıkamıyorsa, benim çocuğum oralara kadar gidebiliyorsa demek ki bu devletin işi bitmiştir. Vali ile görüşüyoruz, emniyete başvuruyoruz, ‘Oğlun 19 yaşını geçmişse bir şey yapamayız. Onu geri getiremeyiz' cevabını veriyorsa bu devlet defalarca bitmiştir. Ben bu devlete şunu soruyorum, bu çocuklar nasıl bu kadar rahat gidebiliyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'Keşke benim oğlum da orada ölseydi, bunları yaşamasaydım'

Baba M. G., Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili olarak, “Ölenler, yaralananlar benim canım ciğerim. Yüreğim sızlıyor. Benim çocuğum bunu yapamaz, yapmamalı hiç kimse yapmamalı” dedi.

Oğlunun bu tür yapılara nasıl karıştığına hala akıl sır erdiremediğini ifade eden baba, “O bombalama olayında ölenlerin, yaralanan insanların ailelerine Allah sabır versin. Onlar da benim canım ciğerimdir. İnsanların yüzüne nasıl bakarım. Keşke benim oğlum da orada ölseydi, bunları yaşamasaydım” dedi.