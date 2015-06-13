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Diyarbakır'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 65 yaşındaki Ali Türkman hayatını kaybetti

13 Haziran 2015 18:17

Diyarbakır’da HDP’nin düzenlediği mitingde yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan 65 yaşındaki Ali Türkman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Patlamada ölenlerin sayısı da 4’e yükseldi.

Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda geçen 5 Haziran Cuma günü yapılan HDP mitingine yönelik bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Saldırıda 34 yaşındaki Şeyhmuz Kaçan, 47 yaşındaki Necati Kurul, 17 yaşındaki Civan Arslan hayatını kaybetmişti.

Patlamada yaralanan 100’den fazla kişi arasında bulunan ve durumu ağır olan 65 yaşındaki Ali Türkman da tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti. Ali Türkman’ın daha önce kopan iki bacağı ailesi tarafından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedilmişti.

Diyarbakır’daki mitingde patlama ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, saldırıdan önce ağaçtan düşen 16 yaşındaki Ramazan Yıldız da hayatını kaybetmişti.

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