HDP mitingindeki patlamada yaralanan Özcan: Bombadan ölmedik, gazdan ölecektik

Diyarbakır’da 4 kişinin hayatını kaybettiği 5 Haziran’daki HDP mitinginde yaralı halde verdiği poz sosyal medyada binlerce paylaşım alan Mehmet Özcan, olay anını anlattı. T24'e bilgi veren Özcan “Bombanın konulduğu tezgahın yanındaydım. Patlamayla 2 metre öteye savruldum. İki ayağım da parçalanmıştı. Ambulans beklerken polis üç adet gaz bombası atıldı. Bombadan değil, gazdan ölecektik” dedi.

HDP’nin 5 Haziran 2015 tarihinde İstasyon Meydanı’nda düzenlediği seçim mitingine yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan ve 14 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Mehmet Özcan, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Mitingde, patlamanın olduğu trafo önündeki tezgahın yanında bulunduğunu ifade eden Özcan, “Bu tezgahın üzerinde semaver vardı ancak çay satılmıyordu. Kolumu da tezgahın üzerine koymuştum. İlk patlama olunca o bölgeye gitmek istedim ancak kalabalık nedeniyle ilerleyemedim. O anda ikinci patlama oldu. Basınç beni iki metre öteye savurmuştu. Ortalık toz dumandı. Ayağı kalkmak istedim ancak kalkamadım, kemik sesleri geliyordu ayaklarımdan. İnsanların kol ve bacakları yerlerdeydi. Ambulans diye bağırdım. Gömleğimi yırtıp kan kaybını önlemek için ayaklarıma sardım. O 4-5 genç geldi tişörtlerini yırtıp ayağıma sardılar” diye konuştu.

‘Polis yaralılara gaz bombası attı’

Patlamanın olduğu yerden platformun bulunduğu yere götürüldüğünü ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

“Ambulans beklerken polisler üç adet gaz bombası attı. Gaz bombaları yaralıların bulunduğu bölgeye atılıyordu. Nefes darlığı ve bronşitim var. Boğulacaktım neredeyse. Gençler o gaz fişeklerini başka yere fırlattı. Ambulans gelmeyince de bir aracın arkasına konularak hastaneye götürüldüm. Hastane yakında olduğu için kan kaybı fazla olmadı, yoksa ölebilirdim.”

Sosyal medyada Ahmet Kaya’nın “Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım” türküsü eşliğinde yayınlanan zafer işaretli pozu binlerce paylaşım alan Mehmet Özcan, “Patlama sonrasında henüz yerdeyken kameralar geldi, o an ben de zafer işareti yaptım” diye konuştu.

Tedaviye evinde devam eden Mehmet Özcan’ın her iki ayağında onlarca kırık var. Sol ayağına platin takılan, sağ ayağına da vidalar yerleştirilen Özcan, 6 ay sonra yürüyebilecek. Özcan, son olarak olayla ilgili ihmal iddiaları ile ilgili, “Her şey olabilir. Allah hakkımızı onlara bırakmasın” dedi.