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Yaşam

HDP mitingindeki saldırıda yaralanan Lisa Çalan: Alana benim için bir daha giyemeyeceğim ayakkabımı bırakın

Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'te HDP'nin mitingine IŞİD bombalı saldırı düzenlemişti

05 Haziran 2016 21:53

Diyarbakır’da 5 Haziran 2015’te HDP mitingindeki IŞİD'in bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden genç sinemacı Lisa Çalan, saldırının birinci yıldönümü için sosyal medya hesabında “Anma alanına benim için çiçek koymayın. Bir daha giyemeyeceğim kahverengi ayakkabımı bırakın” yazdı.

7 Haziran seçimlerinden iki gün önce Diyarbakır'daki HDP mitingi sırasında gerçekleşen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce sivilin yaralandığı bombalı saldırıda iki bacağını birden kaybeden genç sinemacı Lisa Çalan, saldırının birinci yıldönümüne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çalan, Facebook hesabından şunları dile getirdi:

5 Haziran. Anma olacakmış çiçek bırakmak için. Benim için çiçek koymayın bir daha giyemeyeceğim kahverengi ayakkabımı bırakın, dağın tepesinde kollarımı doğaya açtığım, zıpladığım, havada yakalamak için devalarca çektiğim ve yakalayabildiğim resimlerimi bırakın.5 Haziran babamın yanına gömüldüğüm gün yaşıyorken bana bir mezar açıldığı gün.”

 

 

 

 

“Sevgili Lisa uçmak için kanatlara ihtiyacın yok”

 

Diyarbakır'da bugün gerçekleşen anmada Çalan'ın isteği yerine getirildi. Lisa Çalan’ın fotoğrafları ve ayakkabıları da trafo önüne konuldu. Çalan için hazırlanmış fotoğraflarda, “Sevgili Lisa uçmak için kanatlara ihtiyacın yok” yazısı yer aldı.

 

 

 

 

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