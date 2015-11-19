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HDP milletvekilleri Nusaybin’de süresiz açlık grevine başladı

“Yasak kalkana kadar buradan ayrılmayacağız”

19 Kasım 2015 14:54

Rabia Çetin

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı 6. gününe girerken HDP Mardin Milletvekilleri Gülser Yıldırım ve Ali Atalan süresiz açlık grevine başladı.

Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı 6 gündür devam ediyor. 6 günde 2 sivilin hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Sokağa çıkma yasağının başladığı günden bu yana Nusaybin’de bulunan ve bu nedenle TBMM’deki yemin törenine katılamayan HDP Mardin Milletvekilleri Ali Atalan ile Gülser Yıldırım tarihi İpekyolu Caddesi üzerinde süresiz açlık grevine başladı.

T24’e konuşan Yıldırım, “Sokağa çıkma yasağı kalkana kadar buradan kalmayacağız. Günlerdir yoğun çatışma, silah sesleri ve bombardıman var. Burada yaşananların son bulması için Milletvekili arkadaşım Ali Atalan ile birlikte süresiz açlık grevine başladık. Yine Mardin milletvekilleri Mithat Sancar ve Erol Dora da öğleden sonra burada açlık grevine başlayacak. Bu vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur” diye konuştu.

TBMM’deki yemin törenine dair de konuşan Yıldırım, “Burada insanlar ölürken yemin törenine katılmanın bir anlamı yoktu”  dedi.

 

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