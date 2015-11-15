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DİHA: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nusaybin'de 5 çocuk annesi kadın zırhlı araçtan açılan ateşle öldürüldü!

Öldürülen Selamet Yeşilmen'in hamile olduğu ve 2 çocuğunun da ağır yaralandığı iddia ediliyor

15 Kasım 2015 17:23

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde Selamet Yeşilmen isimli bir kadın, evinin önünde kurşunlanarak hayatını kaybetti. Hamile olduğu belirtilen kadının evinin önünde açılan ateşin kobra tipli zırhlı araçlardan geldiği iddia edilirken Yeşilmen'in iki çocuğunun da ağır yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) haberinde, "Fırat Mahallesi Başyurt Sokak’ta bulunan evinin ikinci katından 3-14 yaşlarındaki Fikret ve Sevcan isimli iki çocuğu ile merdivenlerden bahçeye inen 5 çocuk annesi ve hamile olan Selamet Yeşilmen adlı bir kadının, Çağçağ Caddesi üzerine konumlanan kobra tipi zırhlı araçlardan açılan ateş ile tarandığı" iddia edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yeşilmen, merdivene yığılırken, kolu ve ayaklarından kurşunla yaralanan oğlu Fikret ile küçük yaşlardaki kızı Sevcan eve girmeye çalıştılar. 

Çocuklardan birisinin Nusaybin Devlet Hastanesi’ne diğerininse Diyarbakır’a gönderildiği öğrenildi. Anne Yeşilmen’in cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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