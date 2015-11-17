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Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı 5. gününde

65 yaşındaki Süleyman A. yaralandı

17 Kasım 2015 13:29

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı 5. gününe girerken kentte yer yer çatışmalar devam ediyor.

Bianet’in haberine göre, dün akşam saatlerinde, Abdulkadirpaşa Mahallesi'nden Fırat Mahallesi'nde bulunan kızının evine gitmek isteyen 65 yaşındaki Süleyman A. isimli kişiyi vuruldu.

Şirin Sokak'tan geçerken açılan ateş sonucu sol bacağından yaralanan anSüleym A., etrafta bulunan insanlar tarafından sokaktan alınarak bir eve götürüldü.

Hastanelerdeki abluka dolayısıyla hastaneye kaldırılamayan Süleyman’ın A’nın evinde tedavi edildiği öğrenildi.

 

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