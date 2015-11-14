Nusaybin’de yasağın başlamasıyla silah ve patlama sesleri duyuldu

Nusaybin'de akşam saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte, silah ve patlama sesleri geldi. İlçe genelinde başlayan yasakla birlikte zaman zaman silah ve patlama sesleri duyuldu.

DHA’nın haberine göre, Nusaybin İlçesinde bu akşam saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağının cami hoparlöründen anons edilmesinin ardından, vatandaşlar, market, manav ve fırınlara akın etti.

YDG-H üyelerinin 4 mahalledeki cadde ve sokaklarda hendek kazarak, ördükleri duvarlarla barikat kurması üzerine valilik tarafından ilçe genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı, camii hoparlöründen Türkçe- Kürtçe duyuruldu.

Yaklaşık 2 aydan beri 4 mahallede kazılan hendeklerin kapatılmasına yönelik, operasyon öncesi ilan edilecek sokağa çıkma yasağı öncesi, halk temel ihtiyaçlarını karşılamak için market ve fırınlara giderek, gıda stoku yaptı. Sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini bilmeyen vatandaşların, alışveriş yaptıkları, başta fırınlar olmak üzere, market ve manav gibi işyerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların market, manav ve fırınlardaki alışverişleri devam ederken, yaşanan telaş nedeniyle trafikte de aksaklıklar yaşandı.

Öte yandan hendeklerin kazıldığı mahallede yaşayanların bazılarının da evlerini terk ettikleri gözlendi.

Görüntüler Nusaybin'in yerel haber sitesinden alındı.