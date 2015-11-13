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Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yasak saat 21.00’dan itibaren başlıyor

13 Kasım 2015 17:47

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DİHA'nın haberine göre, bugün saat 21.00’dan itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 15 mahallede geçerli. 

Nusaybin Kaymakamlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Nusaybin ilçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince belirtilen bölgelerde (Abdulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Yenituran Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Mor Yakup Mahallesi, Zeynelabidin Mahallesi, Kışla Mahallesi, 8 Mart Mahallesi, Gırnavas Mahallesi, Devrim Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, İpekyolu Mahallesi ve Barış Mahallesi) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 21.00 itibari ile geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşların uyması, kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

 

 

 

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