Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 5. gününde: Patlama sesleriyle uyuyamaz olduk

Nusaybin Kaymakamlığı Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Cuma akşamı ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Mardin’in en büyük üçüncü ilçesi olan, yaklaşık 120 bin nüfuslu Nusaybin’de Ekim ayında da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve bu yasak beş gün sürmüştü. Bu yasakla birlikte sivillerin hayatı hem sıcak çatışmanın olduğu yerde tehlike altında kaldı, ölenler ve yaralananlar oldu; hem de günlük yaşam kesintiye uğradı. Nusaybinli üniversitesi öğrencisi olan ve adını vermek istemeyen genç kadın, sokağa çıkma yasağı sırasından patlama seslerinden dolayı uyuyamadıklarını aktardı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Zeynep üniversite öğrencisi İşletme okuyor. Nusaybin’e iki haftalık bir tatil için ailesinin yanına dönmüştü. Tatilinin birinci haftasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gerçek adını vermek istemeyen Zeynep 25 yaşında ve Nusaybinli. İnterneti kesik olduğu için kâğıda yazdığı yazıyı telefondan şu sözlerle anlattı:

“İlk gün telefon şebekesi kesildiğinden yakınlarımızdan haber alamadık. Bunun üstüne elektrikler gidip gelmeye başladı. Gidip geldiği için sobayı yakıp ısınamadık. Normalde kaloriferli bir apartman burası. Ama kapıcı korkudan gelemiyor. Elektrik olmadığı için ne klima ne sobayı kullanabiliyoruz.

Dün gece dışarıdan gelen silah ve patlama sesleriyle uyuyamaz olduk. Dışarıya bakamıyoruz korkudan. Patlama seslerinden uyuyamıyoruz. Uyuyunca da irkilerek uyanıyoruz. Dün akşam yoğun bir şekilde silah sesleri vardı. O sırada bir de sular kesildi. Bu sefer de su ihtiyacımızı karşılayamaz olduk. Elektrik geldi ama internete bağlanamıyoruz. Telefon şebekeleri de gidip geliyor.

Erzakın önemli bir kısmı balkonda. Ama korkudan balkona çıkıp alamıyoruz. Çünkü bir önceki sokağa çıkma yasağında balkondan mermi girmişti. Pencerelerimizi bile aralayamaz hale geldik. Ekmeğimiz bittiği için annem akşamları bulgur pilavı yapıyor.

Su hâlâ yok. Annemin daha önceden koyduğu suyu kullanıyoruz. Dün akşamdan beri suyumuz olmadığı için ne bulaşık yıkayabiliyoruz ne yıkanabiliyoruz ne elbise yıkayabiliyoruz ne abdest alabiliyoruz. Hiçbirini yapamıyoruz. Bütün bu yaşananlar beni ve ailemi psikolojik olarak çok kötü etkiledi.

Bazen bomba sesi geliyor. Çok yakındaymış gibi duyuluyor. Silah sesleri hep var. Nereden geldiğini göremiyoruz.

Artık elektrik var. Ama gidip geliyor. Dün su kesildi, elektrik geldi. Ama silah sesleri hep var.”