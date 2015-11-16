Nusaybin Kaymakamlığı'ndan Selamet Yeşilmen açıklaması: Şarapnel parçalarından dolayı yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, evinin önünde kobra tipli zırhlı bir araçtan açılan ateş sonucu öldürüldüğü iddia edilen beş çocuk annesi Selamet Yeşilmen ile ilgili Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede herhangi bir operasyon yapılmadığı belirtilerek, Yeşilmen’in “şarapnel parçalarından dolayı yaralandığı” ileri sürüldü.

Selamet Yeşilmen'in 10 ve 12 yaşındaki iki çocuğunun da yaralandığı bildirilmişti.

Nusaybin Kaymakamlığı dün akşam saatlerinde olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan ilk incelemeler neticesinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın şarapnel parçalarından dolayı yaralandıkları tespit edilmiştir.”

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Polis tarafından vatandaş katledildi' şeklinde kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar tamamen yersizdir. Güvenlik unsurlarınca olayın vuku bulduğu bölgede herhangi bir operasyon yapılmadığı gibi o bölgede herhangi bir güvenlik unsuru da bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, kasıtlı olarak yapıldığı düşünülen ve manipülasyona açık haberlere itibar etmeyeceğine olan inancımızı paylaşıyor, konuyla ilgili olarak yapılan araştırma ve inceleme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtiyoruz."

Nusaybin Kaymakamlığı’nın açıklaması şöyle:

“İlçemizde 13/11/2015 Cuma günü saat 21.00 itibari ile kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ve barikatların kaldırılarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İlçemiz 112 Çağrı Merkezi’ne gelen yaralı vatandaşların olduğu bilgisi üzerine 3 vatandaşımızın süratle Nusaybin Devlet Hastanesi’ne intikalleri sağlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bir vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Diğer vatandaşlarımızın tedavileri devam etmektedir. Yapılan ilk incelemeler neticesinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın şarapnel parçalarından dolayı yaralandıkları tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ‘Polis tarafından vatandaş katledildi’ şeklinde kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar tamamen yersizdir. Güvenlik unsurlarınca olayın vuku bulduğu bölgede herhangi bir operasyon yapılmadığı gibi o bölgede herhangi bir güvenlik unsuru da bulunmamaktadır.”

Nusaybin'de, 1-6 Ekim tarihleri arasındaki uygulanan ve sokağa çıkma yasağı sırasında da iki sivil hayatını kaybetmişti.