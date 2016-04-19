HDP: Kolay kolay gitmeyeceğiz, bütün zerrelerimizle direneceğiz!

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin partisinin grup toplantısı sonrası, tüm partileri seçmen iradesine sahip çıkmaya çağırdı ve "Kolayca gitmeyeceğiz. Aksine onların en korktuğu şeyler nelerse hepsini görecekler" dedi.

Al Jazeera’nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başkanlığında yapılan ve yaklaşık 4 saat süren kapalı grup toplantısı sonrası TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Bilgen, Türkiye demokrasisinin en önemli handikaplarından birisinin cumhurbaşkanlarının siyaset üzerinde kurduğu vesayet olduğunu savundu.

Bilgen şöyle devam etti:

"Biz bu fiili darbe süreci ve parlamentoyu işlevsizleştirmeye karşı bütün zerrelerimizle direneceğiz. Yaptığımız toplantıda bütün seçenekler masaya yatırıldı. Önümüzdeki bütün aşamaları toplumla tartışacağız. Bizim açımızdan bir kırılma ve dönüm noktasıdır.

"Bütün siyasi partilerdeki milletvekillerine, seçmen iradesine sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Bu tuzak karşısında bütün toplumu duyarlı olmaya, sivil siyasete sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Bilgen, komisyon aşamasında tavrın değişmesi ve kendilerinin önerisinin gündeme alınması için tartışmalara aktif katılacaklarını söyledi. Genel Kurul aşaması ve tutuklama aşamasında ise "boyunlarını uzatmayacaklarını" vurgulayarak, "Bu süreci sonuna kadar direnecek bir tavır ortaya koyma noktasında netiz" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Bütün seçeneklerden kastınız nedir?" sorusunu yanıtlayan Bilgen, kendilerinin Meclis'e bir lütuf ile gelmediklerini, engellemelere rağmen geldiklerini ve buna karşın milletvekillerinin çalışma yapmalarının engellendiğini söyledi. Bilgen şöyle devam etti:

"Bizi burada görmek istemeyenler, bizim varlığımızdan rahatsız olanlar, bizim eleştirilerimize tahammülü olmayanlar, bizsiz bu parlamentonun çok iyi yönetileceğini düşünenler boşa heves ediyorlar. Bu anlamda hiçbir provokasyona teslim olmayacağız. Kolayca gitmeyeceğiz. Aksine onların en korktuğu şeyler nelerse hepsini görecekler. Hepsini yapmayı göze aldığımızı görecekler. Bir akıl ve sağduyu hakim olmazsa bundan sonra parlamento çalışmaları da çok kolay olmayacak."