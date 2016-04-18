HDK Eş sözcüleri: Dokunulmazlıkların kaldırılması başkanlık hamlesidir

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) eş sözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ertuğrul Kürkçü, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlanmasına ilişkin, "Dokunulmazlıkların kaldırılması başkanlık hamlesidir" dedi.

Özgür Gündem'de yer alan habere göre, HDK 3. Genel Meclisi İstanbul’da toplandı. İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleşen toplantıya HDK delegeleri ve katıldı. Burada konuşan Koçyiğit, "İktidar 2014 MGK’de aldığı kararları bir oyunun parçaları gibi devreye sokuyor. Halkların da bu savaş oyununun parçası haline getirilmeye çalışılıyor" dedi. Koçyiğit, "Bizim bu oyuna karşı mücadele geliştirmemiz gerekiyor. Kürdistan’da yenilmeyen direnen irade başkanlık sistemine karşı tek güçtür" dedi.

"İnsansızlaştırmaya çalışıyorlar"

Kürt kentlerinde devam eden sokağa çıkma yasakları, çatışmalar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına da değinen Koçyiğit, "İktidarın bölgeyi acele kamulaştırma kararlarıyla insansızlaştırarak, tarihi mirasına el koymak ve kimliğini ortadan kaldırmak istediğini" söyledi. Bu durumun Kürt Alevilerin yaşadığı alanlarda da yapılmak istendiğini ifade eden Koçyiğit, "Alevilerin haklı mücadelelerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"CHP, AKP'nin siyasi şantajına teslim oldu"

Dokunulmazlık tartışmalarına ve CHP’nin tutumuna dair de değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "CHP’nin, AKP’nin siyasi şantajına teslim oldu" ifadesini kullandı. Koçyiğit, "AKP'nin başkanlık sistemine geçmek için yanına aldığı yeni güçler yeni süreci adım adım örmeye çalışıyor. CHP’nin kurulan bu siyasi şantaja teslim olma meselesi de böyledir" değerlendirmesinde bulundu.

"Halkın verdiği mazbataları yırttırmayız"

Koçyiğit’in ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Kürkçü ise, "Erdoğan, parlamentoyu dağıtmaya ve parlamentoda ifadesini bulacağı umulan toplumsal mücadelenin önünü kesmeye çalışıyor" dedi. Kürkçü HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmalarına dair ise şöyle konuştu: "Diktatörlüğün daha az dolaylı bir yoldan gerçekleşebilmesi için HDP’nin iskemlelerinin boşaltılmasına ihtiyacı vardır Saray'ın. Bu yüzdendir dokunulmazlık tartışmaları. Asla ve asla halkın bize verdiği mazbataları Erdoğan’a yırttırmayacağız. Ama bu bir mücadele meselesidir. HDK’nin temsil mekanizmaları parlamento benim alanım değildir diyerek bu tartışmaya sessiz kalması beklenemez. Bu tartışma başladığı gibi gitmeyecek" dedi.