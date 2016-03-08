T24 LogoT24 Logo
Gündem

Figen Yüksekdağ: Cesaretleri varsa 550 milletvekilinin dokunmazlıklarını kaldırsınlar!

"Görelim bakalım kim yargılanacak"

08 Mart 2016 22:27

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıkların  kaldırılmasına ilişkin girişimlere değindi ve  "Eğer bir parça cesaretleri varsa 550 milletvekilinin tamamının dokunulmazlıklarını kaldırsınlar" dedi. Yüksekdağ, “Görelim o zaman kim sözünden, düşüncesinden dolayı yargılanacak, kim hırsızlığından yüz kızartıcı suçlarından dolayı yargılanacak? Eğer bir parça yürekleri varsa bunu yapsınlar. Bugüne kadar korunma zırhına bürünerek siyaset yapmadık” diye konuştu.

Sputnik’in haberine göre, Yüksekdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. Kadınlar olarak dimdik ayakta olduklarını söyleyen Yüksekdağ, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki girişimlere tepki gösterdi.

ETİKETLER

figen yüksekdağhdpdokunulmazlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24