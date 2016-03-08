Figen Yüksekdağ: Cesaretleri varsa 550 milletvekilinin dokunmazlıklarını kaldırsınlar!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin girişimlere değindi ve "Eğer bir parça cesaretleri varsa 550 milletvekilinin tamamının dokunulmazlıklarını kaldırsınlar" dedi. Yüksekdağ, “Görelim o zaman kim sözünden, düşüncesinden dolayı yargılanacak, kim hırsızlığından yüz kızartıcı suçlarından dolayı yargılanacak? Eğer bir parça yürekleri varsa bunu yapsınlar. Bugüne kadar korunma zırhına bürünerek siyaset yapmadık” diye konuştu.

Sputnik’in haberine göre, Yüksekdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. Kadınlar olarak dimdik ayakta olduklarını söyleyen Yüksekdağ, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki girişimlere tepki gösterdi.