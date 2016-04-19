Anayasa Komisyonu'ndaki 'dokunulmazlık' görüşmeleri ertelendi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi, 21 Nisan'da TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecekti, ancak görüşmeler ertelendi.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Komisyonu, Perşembe günü dokunulmazlıklar konusunda bir toplantı yapmayacak. Komisyon, bu hafta alt komisyonda bulunan 'Siyasi Etik Kanun Teklifi’ni üst komisyon olarak görüşmeyi düşünüyor.

CHP ve MHP’nin destekleyeceğini açıkladığı değişikliğin yasalaşıp yürürlüğe girmesi halinde 129 milletvekilinin dokunulmazlığı kalkacak. Karma Komisyon’da, 129 milletvekiline ait 567 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. 129 milletvekilinin 25’i AK Parti’li, 51’i CHP’li, 45’i HDP’li, 7’si MHP’li, biri ise bağımsız (Aylin Nazlıaka).

Partilere dağılım



Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda bulunan 567 dokunulmazlık dosyasının 44’ü AK Parti, 170’i CHP, 333’ü HDP, 16’sı MHP milletvekillerine, 5’i ise Nazlıaka’ya ait bulunuyor. Birden fazla milletvekilinin bulunduğu dosya sayısı 41. Nazlıaka’nın dosyalarından biri, diğer parti milletvekilleriyle birlikte düzenlenmiş durumda.



Liderlerin dosyaları



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu dışındaki liderlerin dokunulmazlık dosyası bulunuyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 71 dosyayla en fazla dosyası olan milletvekili durumunda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 39, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 8, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın ise 11 dosyası var.



Üç bakan var



Mecliste dosyası olan bakanlar ise Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Akif Hamzaçebi, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel, dosyası olan milletvekilleri arasında yer alıyor.