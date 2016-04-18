Eski CHP milletvekilleri: Dokunulmazlıklar AKP’nin istediği şekilde kaldırılırsa Meclis kuşatılacak!

CHP’nin eski 37 milletvekili yayınladıkları ortak bildiride dokunulmazlıkların AKP’nin öngördüğü biçimde kaldırılmasının ‘blok mahkumiyet’ kararlarına neden olacağı uyarısında bulundu. Bildiride, "İktidar Meclis'i kuşatmayı ve ara seçim yaparak milletvekili sayısını artırmayı hedefliyor" dendi.

Ortak bildiri metni şöyle:

"Terör örgütlerine maddi ve fiili destek sağlayan, iktidar nüfuzunu kullanarak yolsuzluk yapan, rüşvet, ihaleye fesat ve imar rantı üzerinden haksız çıkar sağlayan milletvekillerinin yargılanmalarının önünde yasal engel yoktur. İktidarın sayısal çoğunluğu, bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecini başlatmaya yeterlidir. Bu aşamadan sonrası yargının görev ve sorumluluğudur."

"İktidarın siyasal amaçlarla ve gündem saptırmak üzere anayasal düzenlemeleri, iç tüzük hükümlerini, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırarak 'toptan ve götürü' soruşturma yöntemiyle tüm Meclis'i kuşatmayı amaçlayan girişiminin vahim sonuçları olacaktır."

"İktidar vesayetindeki yargı sisteminin yürüteceği yargılamalar sonucunda blok mahkumiyet kararlarının çıkması kaçınılmazdır. Bu yolla Anayasa'nın 78. maddesinin 3 ve 5. fıkralarındaki şartlar yaratılarak Türkiye ara seçime götürülecek, devlet gücü ve nüfuzuyla "haksız milletvekili temini" gerçekleştirilecektir. Bunun devamında da milletvekilleri artık yasama kürsüsünü bile özgüvenle kullanamaz hale gelecektir."

"Demokrasilerin temel koşullarından biri olan dokunulmazlık ilkesinin "hodri meydan" çağrılarıyla ortadan kaldırılması kabul edilemez. Milletvekillerinin iktidarı denetleme görevini yerine getirebilmeleri için, söz ve eylemlerini her türlü ortamda özgürce dile getirebilecekleri anayasal ve fiili güvenceler sağlanmalıdır. Özet olarak; dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik iktidar talebini ve buna verilen her türlü desteği toplumsal barışımız, ülke bütünlüğümüz ve demokrasimizin geleceği açısından vahim bir hata olarak görmekteyiz."

İmza metni ve imzacılar şöyle: