HDP: Dersim halkının kutsalına, Munzur Gözeleri’ne dokunmayın!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından tepkilere neden olan Tunceli'deki Munzur Gözeleri peyzaj projesi hakkında yayımlanan açıklamada, projenin derhal durdurulması çağrısı yapılarak, ''Munzur Gözeleri, Dêrsim’in can damarıdır! Doğamıza, kültürümüze, inancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı asla sessiz kalmayacak, mücadelemizi büyüteceğiz'' denildi.

Gözelerin, 'Kürt Aleviler için kutsal bir mekan olduğunun' söylendiği açıklamada, 'bölge halkının rızası alınarak, doğa yapısı korunarak iyileştirme yapılması gerektiği' belirtildi.

Açıklamada, Munzur Gözeleri’nin 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edildiğinin ve uluslararası sözleşmeler ile de koruma altında olduğu bilgisi de yer aldı.

HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüleri Menekşe Kızıldere ve Naci Sönmez tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

''Dêrsim inancı ve kültüründe kutsal kabul edilen ve halkın inanç merkezi olan Munzur Gözeleri’ne yapılan bu müdahale Dêrsim’e yönelik bin yıllardır süren asimilasyon politikalarından ayrı ele alınamaz. Bu proje Dêrsim halkının inancına, kültürüne, tarihine, diline ve doğasına yönelik geliştirilen planlı politikaların bir parçasıdır.

Yine Munzur Gözeleri 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş ve aynı zamanda Milli Park statüsündeki Munzur Vadisi’ne de temel kaynak teşkil eden Munzur Nehri’nin akarsu yatağıdır. Munzur Gözeleri, uluslararası sözleşmelerce koruma altındadır ve buraya yapılacak herhangi bir müdahale hukuka aykırıdır.

Peyzaj adı altında sit alanı sınırları içerisinde çadır kamp alanları, hayvan kesimhanesi, otopark, büfe, stant alanları, yürüyüş parkuru gibi yapılar inşa edilerek Dêrsim halkının kutsal mekanı ticari işletmeye açılacak, özünden koparılacaktır. Dêrsim coğrafyasında barajlar, HES’ler, maden-taş ocakları, kalekollar, av ihaleleri, peyzaj projeleri ve orman yangınlarıyla yapılmak istenen; Dêrsim halkının köklerinin ve inancının izlerini, varoluş ve hakikat arayışını silmeye çalışmak, toplumsal hak ve hakikat hafızamızı, geçmişimiz yok etmektir.

Munzur Gözeleri’nin doğal yapısına müdahale asla kabul edilemez! Munzur Gözeleri Kürt Alevilerin kutsal mekanıdır, ‘peyzaj projesi’ adı altında turizme, ticari işletmelere açılacak alan değildir. Alevilerin kutsallıklarına dokunmayın! Dêrsim halkının rızası alınarak, doğal yapısı korunarak iyileştirme yapılmalıdır.

Munzur Gözeleri’ndeki talana bir an önce son verin, projeyi derhal durdurun! Munzur Gözeleri, Dêrsim’in can damarıdır! Doğamıza, kültürümüze, inancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı asla sessiz kalmayacak, mücadelemizi büyüteceğiz.''

TIKLAYIN: Alevilerin kutsal mekanlarından Munzur Gözeleri'ne yapılması planlanan peyzaj projesine karşı Birlik Cemi yapıldı

TIKLAYIN: Tepkilere neden olan Munzur Gözeleri'nde peyzaj projesinin yapımına başlandı

TIKLAYIN: Kutsal görülen Munzur Gözeleri'ne yapılması planlanan peyzaj projesine karşı imza kampanyası başlatıldı