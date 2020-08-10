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Çevre

Tepkilere neden olan Munzur Gözeleri'nde peyzaj projesinin yapımına başlandı

Projenin tamamlanması durumunda, gözelere girişler ücretli hale getirilecek

10 Ağustos 2020 19:28

Tunceli'nin Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan, Alevi inancında kutsal kabul edilen ve tepkilere neden olan Munzur Gözeleri peyzaj projesinin yapımına başlandı.

Kent halkı, belediyeler ve sivil toplum örgütlerine danışılmadan hazırlandığı gerekçesiyle karşı çıkılan proje için çalışmalar bugün başladı. 

Tunceli Valiliği’nin koordinesinde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından hazırlanan proje kapsamında Munzur üzerine çelikten köprüler inşa edilecek.

Yine yapılması planlanan iki otoparktan biri hemen gözelerin yanı başında olacak. Diğeri ise Gözeler Köyü yakınında inşa edilecek. Camping stant üniteleri, kurban kesme ve piknik yerleri de köyün yakınlarında yapılacak.

Projenin tamamlanması durumunda, gözelere girişlerin ücretli hale getirileceği belirtiliyor. 

TIKLAYIN: Kutsal görülen Munzur Gözeleri'ne yapılması planlanan peyzaj projesine karşı imza kampanyası başlatıldı

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