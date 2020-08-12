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Alevilerin kutsal mekanlarından Munzur Gözeleri'ne yapılması planlanan peyzaj projesine karşı Birlik Cemi yapıldı

Alan aynı zamanda uluslararası sözleşmeler ile de koruma altında bulunuyor

12 Ağustos 2020 08:41

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevi halkı için kutsal mekanlardan birisi olan Munzur Gözeleri için bölge halkına ve STK’lere danışılmadan hazırlanan peyzaj projesinin uygulanmaması bölge halkı tepkisini dile getirmeye devam ediyor. 

Dün, Munzur Gözleri'nde hayata geçirilmeye çalışılan peyzaj projesine karşı inanç-kanaat önderleri ve  halk beraber Birlik Cemi yaptı.

Ocaklar ve inanç önderleri yapılan etkinlik sırasında Munzur Gözleri'nde her türlü yapılaşmaya karşı olduklarını dile getirdi. 

Munzur Gözeleri 2001 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmişti. Alan aynı zamanda uluslararası sözleşmeler ile de koruma altında bulunuyor. 

Munzur Özgür Aksın Meclisi, iki gün önce  Munzur Gözeleri Peyzaj Projesi’ne karşı imza kampanyası başlatmıştı. 

TIKLAYIN - Kutsal görülen Munzur Gözeleri'ne yapılması planlanan peyzaj projesine karşı imza kampanyası başlatıldı

TIKLAYIN: Munzur Dağları'nın tamamı maden sahası ilan edildi

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