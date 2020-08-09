Kutsal görülen Munzur Gözeleri'ne yapılması planlanan peyzaj projesine karşı imza kampanyası başlatıldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevi halkı için kutsal mekanlardan birisi olan Munzur Gözeleri için bölge halkına ve STK’lere danışılmadan hazırlanan peyzaj projesinin uygulanmaması için imza kampanyası başlatıldı.

Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri Peyzaj Projesi’ne karşı imza kampanyası başlatarak, ‘’Peyzaj düzenlemesi adı altında Munzur Gözlerinin tahrip ve talan edilmesini durdurun’’ dedi.

Munzur Gözeleri’nin 2001 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edildiğinin ve uluslararası sözleşmeler ile de koruma altında olduğunun belirtildiği imza metninde şu ifadeler yer aldı:

‘’Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözelerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözelerindeki Peyzaj projesi ile koruma altında ki bir mekânın betonlaşmanın önü açıldığı gibi doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel ve teknik raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. Gözeler, Ziyaret Alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözlerinin Tahrip ve Talan Edilmesine Hayır!’’

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