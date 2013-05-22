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Hatay Valisi Lekesiz: Saldırı hazırlığında olan 8 kişi yakalandı

Hatay Valisi Lekesiz: Yakalananların tamamı ilimiz nüfusuna kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır' diye yanıtladı

22 Mayıs 2013 22:03

Suriyeli sığınmacıların kaldığı yerlerde bombalı saldırı eylemi hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin ardından, 2 kişi daha yakalandı.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Başoğlu ile valilik bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ta Reyhanlı ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleştirilen bombalı saldırılarla ilgili asli ve tali faillerinin yakalanmasına yönelik güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığını, bunların 12'sinin tutuklandığını, 4 kişinin de arandığını hatırlatan Lekesiz, şunları söyledi:

"Bu olaydan ayrı olmak üzere ilimizde Suriyeli sığınmacıların kaldığı yerlerde bombalı saldırı ve kaçırma eylemi yapmak hazırlığı içerisinde olan başka bir grubun bilgisinin olgunluğa erişmesi üzerine bu gruba operasyon yapılmıştır. Bir süredir istihbarat ve güvenlik birimlerimizin takip ettiği şahısların eylem yapma emarelerinin güçlenmesi üzerine şüphelilere yönelik olarak 21.05.2013 günü emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda M.Ö, M.K, Ö.R, F.B, İ.A.E. ve İ.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili istihbarat ve operasyonel çalışmalar, koordineli olarak titizlikle ve kararlılıkla yürütülmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Halkımızın güçlü kardeşlik ve dayanışma duyguları bu olayların hepsinin üstünden gelecektir."

Lekesiz, gözaltına alınan zanlılarla patlayıcı veya mühimmat ele geçirilip geçirilmediği yönündeki soru üzerine "Zanlılar ele geçirildi, tahkikat daha da derinleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde bunları hep beraber göreceğiz" dedi.

Reyhanlı'daki bombalı saldırılarla ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasının hatırlatılması üzerine Lekesiz, şöyle devam etti:

"Bu yetkili makamların, yetkili cumhuriyet savcılıklarının, bürokrasinin kendi içerisinde işleyişinden ibaret bir husustur. Onun ötesinde yetkili birimlere gelen müfettiş görevlendirmesine ilişkin şu ana kadar intikal eden bir şey yoktur. Önümüzdeki günlerde gelecektir."

Vali Lekesiz, yakalanan 6 kişinin Suriye vatandaşı olup olmadığı yönündeki soruyu da "Yakalananların tamamı ilimiz nüfusuna kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır" diye yanıtladı.

 

2 kişi daha gözaltına alındı

 

Suriyeli sığınmacıların kaldığı yerlerde bombalı saldırı ve kaçırma eylemi hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 6 kişinin ardından, bugün de firari olduğu belirtilen 2 kişi yakalandı. Gözaltındaki şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.

Hatay Valiliği internet sitesinden yazılı olarak duyurulan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizin titiz ve kararlı bir şekilde yürüttükleri çalışmalar sonucunda firari şahıslardan İ.D. ve A.P. isimli şahıslar 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak son yakalananlar ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiştir."

 

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