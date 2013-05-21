Reyhanlı saldırısı zanlısı: Yemin ettik ve adak için horoz kestik

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin ölmesine yol açan saldırıyı düzenleyenler arasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanan Yusuf B. ifadesinde “2012 Kasım ayında Suriye’ye gittik ve 35 gün kaldık. Yusuf N., 5 günlüğüne Şam’a giderek Esad’la görüştü. Birlikte Mihraç Ural’la görüşmeler yaptık. Saldırının hedefi son hafta değişti. Saldırıdan önce toplanıp yemin ettik ve adak için horoz kestik” dedi.

Saldırının tüm ayrıntılarını anlatan zanlı Yusuf B., her şeyin 2012 yılı Kasım ayında saldırıyı planlayanların başındaki Yusuf N. ile Suriye’ye yaptıkları ziyaretle başladığını söyledi.

Star gazetesinin özel haberine göre, Yusuf N.’nin Şam’da Esad’la, kendisinin de Laskiye’de THKP-C Acilciler grubu lideri Mihraç Ural’la 4-5 kez görüştüğünü anlattı. Yusuf B., saldırıdan 3-4 gün önce yemin ettiklerini ve adak olarak horoz kestiklerini söyledi.

‘Eve Suriyeli subaylar gelirdi’

Saldırının tüm aşamalarında yer alan Yusuf B.’nin ifadeleri şöyle:

“2012 yılı Kasım ayının ortalarında Yusuf N. ile birlikte Suriye’ye gittik, Laskiye’de yaklaşık 35 gün kaldık. Bu süre içerisinde Yusuf N.’nin kaldığı eve Suriye ordusunda görev yapan 5-6 rütbeli subay gelip giderdi. Yusuf N.’nin bu 5-6 subayla birlikte Şam’a gittiğini ve 5 gün sonra geldiğini sonradan öğrendim.”

‘Yusuf N., Esad’la görüştü’

“Yusuf’a nereye gittiğini sordum, Şam’a gidip geldiğini ve Beşar Esad’la görüştüğünü söyledi. Bu Suriyeli subayların Yusuf B. ile gayet samimi olduklarını gördüm. Suriye yönetimi tarafından Yusuf N.’ye özel bir kimlik verildi ve bu kimlikle istediği yere gidiyordu. Yusuf N., bana da bir kimlik çıkartmıştı ancak vermedi. Yusuf N., kimlikleri Mihrac Ural olarak bildiğim ve çevrede Ali Kiyali olarak bilinen kişinin çıkardığını anlattı.”

‘Ural’la 4-5 kez görüştüm’

“Mihraç Ural o bölgede etkili birisiydi. Yusuf N. ile birlikte Mihraç Ural’la 4 -5 kez görüştüm. Ural’ın evi Laskiye’ye bağlı Basit Kasabası’nda ve 4 katlı. Yusuf N., Mihrac Ural’la 3-4 kez toplantı yaptı ancak ben bu toplantılara katılmadım.”

‘Emirleri Subay Nişan verdi’

“Laskiye’de kalırken, Yusuf N. tarafından Nişan isimli Suriye ordusunda görevli rütbeli bir askerle tanıştırıldım. Yusuf N. talimatları Nişan’dan alıyordu. Yusuf N. burada Nişan’dan aldığı emirleri Nasır E.’ye iletiyordu. Yusuf N., Nasır E.’nin üstüydü.”

‘Ankara’da ‘telefon testi’ yaptık’

“Yaklaşık 1.5 ay kadar önce, Nasır E. Mehmet G. ve benden yerden yüksek olmayan 2 minibüs almamızı istedi. 1 ay kadar önce araçları Hatay’dan aldık. Yine Nasır E.’nin talimatıyla Konya’da bir alışveriş merkezi ile Ankara’da Kocatepe Camisi'nin otoparkına telefonun çekip çekmediğini kontrol ettik ve fotoğraflarını çektik. Telefonlar çekiyordu ve aynı gün Hatay’a döndük.”

‘Hedef bir hafta önce değişti’

“Saldırıdan 7-8 gün önce Nasır E., planın değiştiğini ve Reyhanlı’ya gideceğimizi söyledi. Nasır E., Doğan Ö. ve Ahmet M. ile birlikte Reyhanlı’ya gittik. Doğan Ö.’ye araçların konulacağı yerleri gösterdikten sonra Hatay’a geri döndük. Saldırıdan yaklaşık 3-4 gün kadar önce daha önce satın alıp yedek depo yaptırdığımız minibüsleri depoya götürdüm.”

‘Yemin ettik, horoz adağı kestik’

“Yine patlamadan 3-4 gün kadar önce Nasır E.’nin yönlendirmesiyle Mehmet G. ve Ahmet M. ile birlikte Harbiye Beldesi’ne gittik. Nasır E., bize yemin ettirerek büyük bir işe girdiğimizi ve geri dönüşümüzün olmadığını söyledi. Ardından da adak adayarak bir horoz kesip bağışladık.”

‘Trafik cezası yerken öğrendim’

“Reyhanlı’daki saldırıdan bir gün önce Mehmet G. ile birlikte Harbiye Beldesi’ndeki Fikret N. tarafından ayarlanan havuzun yanında bir kulübeye giderek geceyi burada geçirdik. Sabah saat 07.30 sıralarında Nasır E. buraya gelerek depoda beklettiğimiz iki minibüsün anahtar ve ruhsatlarını aldı. Olay günü saat 10.00 sıralarında kiraladığım araçla Samandağ’a gittim. Dönüştü aracın sigortası olmadığı için trafik polislere ceza kesti, saldırının olduğunu orada polislerden öğrendim.”

‘Patlayıcılar denizden geldi’

“Yusuf G., patlayıcıların Türkiye’ye nasıl sokulduğunu da anlattı. Samandağ’ın Meydan Köyü’nde balıkçı C. isimli bir kişi tarafından Suriye’den getirtilen ve çay olarak değerlendirdiği malzemeyi bu köyden 3’er çuval şeklinde iki seferde Balıklıdere Köyü’nde kiraladıkları depoya taşıdıklarını anlatan Yusuf G., çuvallara kendisinin hiç dokunmadığını ve çuvalları Nasır E.’nin yükleyip boşalttığını söyledi.”