Reyhanlı saldırısında 5 kişi daha tutuklandı

Bombalı saldırılarla ilgili tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sabah saatlerinde Adana Adliyesi'ne getirilen ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesiyle Yetkilendirilmiş Cumhuriyet Savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Tutuklanan zanlıların F.N, S.E, Y.B, N.K. ile M.G. oldukları öğrenildi. Zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si daha önce tutuklanmıştı.