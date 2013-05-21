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Reyhanlı saldırısında 5 kişi daha tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili mahkemeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı

21 Mayıs 2013 10:28

Bombalı saldırılarla ilgili tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.
 
Hatay Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sabah saatlerinde Adana Adliyesi'ne getirilen ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesiyle Yetkilendirilmiş Cumhuriyet Savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Tutuklanan zanlıların F.N, S.E, Y.B, N.K. ile M.G. oldukları öğrenildi. Zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si daha önce tutuklanmıştı.

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