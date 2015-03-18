Haşim Kılıç'tan milletvekili adaylığı açıklaması

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, MHP'den milletvekili aday adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Gazetecilerin soruları üzerine Kılıç, "Herhangi bir adaylığım söz konusu değil. Müracaat girişimim olmadı. Basında, milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberlerin gerçekle ilgisi yok" dedi.

Geçtiğimiz günlerde görev süresi sona eren Kılıç'ın başkanlığındaki AYM'nin Twitter ve Youtube kararları kurumu hükümet kanadının hedefi haline getirmiş, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Haşim Kılıç'a yönelik "siyaset yapacaksan cübbeni çıkar öyle gel" demişti.