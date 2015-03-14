Anayasa Mahkemesi'nden Kürtçe bildiri kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi 6 kişinin, ‘Nevruz kutlamaları için Kürtçe ve Türkçe hazırladıkları el ilanları nedeniyle ceza almalarının, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna’ karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, devletlerin seçim kampanyalarında kullanılacak dilleri belirleme ve makul kısıtlamalar getirme hakkına sahip olduğunu belirten AYM, buna karşın Türkçe dışındaki dillerin partilerin tüm faaliyetlerinde kullanımının yasaklanmasının da ifade özgürlüğü ile bağdaşmayacağını belirtti.

2007’de Şırnak’taki Nevruz Bayramı kutlama komitesinde yer alan altı DTP üyesi hakkında, Kürtçe -Türkçe el ilanları dağıtmaları nedeniyle, ‘Türkçe'den başka bir dili siyasi parti faaliyetlerinde kullanmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.



İdil Asliye Ceza Mahkemesi sanıkları çeşitli cezalara çarptırdı. Ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunuldu.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, sanıkların yargılandığı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili hükmünün iptali için AYM’ye başvurdu. Başvuruyu yerinde bulan Yüksek Mahkeme, söz konusu hükmü iptal etti ve bu kararın yürürlüğe girmesi için 6 ay süre verdi.



Bu süreçte Yargıtay 7. Ceza Dairesi sanıklar hakkındaki hükmü onadı ve bazıları hakkındaki hüküm infaz edildi.

Yargıtay’ın cezalarını onadığı 6 kişi, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.

Başvuruların dördü, yasal süreyi üç gün geçirdikleri için kabul edilmedi. Diğer iki başvuruda ise ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedildi. Mahkemenin gerekçeli kararı Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlandı.



AYM, başvuruların konusunun seçim kampanyası değil, bireylere diğer bireylerle ilişkilerinde dilsel kısıtlamaların getirilmesi olduğunu belirtti.

Gerekçede sanıkların cezalandırılmasına neden olan yasa hükmünün iptal edilmesine rağmen cezaların infaz edildiğine de dikkat çekildi.