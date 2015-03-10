Anayasa Mahkemesi'ne 'Küresel İfade Özgürlüğü' ödülü!

Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında olan ABD'deki Columbia Üniversitesi, ilk kez verdiği "Küresel İfade Özgürlüğü Ödülü"nü Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne verdi.

Columbia Üniversitesi Rektörü Lee C. Bollinger tarafından girişimiyle oluşturulan ödül, uluslararası hukuk normlarını teşvik ederek ifade özgürlüğünü güçlendiren yargı kararlarını ve dünya çapındaki hukuki temsili baz alınarak verildi. Ödül, Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı olduğu dönemde verilen kararlar için verildi. İktidarın internet ve sosyal medya kısıtlamaları, Kılıç'ın AYM başkanı olduğu dönemde durdurulmuş, bu kararlardan dolayı Haşim Kılıç AKP tarafından çok sert dille eleştirilmişti.

Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne ödülün verilme gerekçesi şöyle açıklandı:

“Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren İnternet Yasası'ndaki mevzuat değişikliklerini hükümsüz kılarak çevrimiçi (online) ifade özgürlüğünü korudu. Değişiklikler Türkiye'nin Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı'na mahkeme kararı olmadan web sitelerini bloke etme ve online faaliyetler hakkında gözetim yapma yetkisi verecekti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi Twitter ve YouTube yasağını da verdiği kararla bozdu.”

Columbia Üniversitesi'nden yapılan açıklama şöyle:

“Columbia Üniversitesi'nin ilk Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri Türkiye Anayasa Mahkemesi, Zimbabwe Anayasa Mahkemesi ve Medya Yasal Savunma Girişimi'ne (MLDI) verilecek. Bu yılın başlarında Üniversite rektörü Lee C. Bollinger tarafından oluşturulan ödül, uluslararası hukuk normlarını teşvik ederek ifade özgürlüğünü güçlendiren yargı kararlarını ve dünya çapındaki hukuki temsili baz almaktadır.

Türkiye Anayasa Mahkemesi. Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren İnternet Yasası'ndaki mevzuat değişikliklerini hükümsüz kılarak çevrimiçi (online) ifade özgürlüğünü korudu. Değişiklikler Türkiye'nin Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı'na mahkeme kararı olmadan web sitelerini bloke etme ve online faaliyetler hakkında gözetim yapma yetkisi verecekti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi Twitter ve YouTube yasağını da verdiği kararla bozdu. Bu üç konuda Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin görüşleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından yoğun şekilde alıntı yapmıştır.”

