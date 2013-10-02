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Hasan Ferit Gedik cinayetinde 3 kişi daha gözaltına alındı

Gülsuyu'nda uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen yürüyüşte Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi ile ilgili olarak 3 kişi daha gözaltına alındı

02 Ekim 2013 21:56

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde Hasan Ferit Gedik ile 9 kişinin vurulduğu olayla ilgili olarak 3 kişi daha gözaltına alındı. Olaylarda kullanıldığı öne sürülen 3 silah ise dün denizden çıkarıldı.

Gülsuyu'nda uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen yürüyüşte Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi ve  9 mahalle sakinin yaralanmasıyla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, önceki gün 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarını dün de sürdüren polis, olayların elebaşısı olduğu iddia edilen G.K. ile E.Ç. ve E.K.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1.5 kilo esrar bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgularında olayda kullanılan tabancaların Tuzla Sahili'ne atıldığı belirlendi.

Organize  Suçlarla Mücadele polisi,  Deniz Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Tuzla Sahili'nde arama yaptı.

Dalgıçların kullanıldığı arama çalışmalarında Gedik ile 9 ayrı şahısın vurulduğu olaylarda kullanıldığı iddia edilen 3 silah bulundu.

Denizden çıkarılan silahlar incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

CHP ve BDP'den taziye ziyareti

 

Bu arada CHP ve BDP milletvekilleri, Maltepe'de eylem yapan gruba ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP milletvekilleri Melda Onur ve İlhan Cihaner ile BDP Milletvekili Sebahat Tuncel, cenazesi Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki cemevinde bekletilen Gedik'in ailesini ziyaret etti.

Antikapitalist Müslüman Gençler de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne gelerek, Gedik'in ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

 

Meclis araştırması açılması

 

Öte yandan CHP, İstanbul'da Gülsuyu Mahallesi'nde en son Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan, uyuşturucu çetelerinin halka saldırılarına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırılarının Temmuz ayından bu yana had safhaya ulaştığı ifade edildi.

Polisin etkin tedbir almaması ve asayişi sağlayamaması nedeniyle bölge halkının kendisini ve mahallesini korumaya çalıştığı ileri sürülen önergede, halkın uyuşturucu çetelerini mahallede istemediği yönünde sesini duyurmaya çalıştıkça saldırıların arttığına yer verildi. Önergede, geçen hafta sonu yaşanan olaylarda 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Bölgedeki uyuşturucu çetelerinin MOBESE kameralarını kırdığı ve saldırılara ilişkin kamera görüntüsü elde edilemediğine dikkat çekilen önergede, saldırıyı gerçekleştiren çete üyelerinin eşgallerinin belirlenemediği, gözaltına alınanların da delil bulunmadığı için serbest bırakıldığı anlatıldı.

Çetelerin sokakları adeta örümcek ağı gibi sardığı, satıcı ve içicilerin mahalleyi istila ettiği ifade edilen önergede, "Emniyet güçlerinin sokaklarda devriye gezmemesi, 155 polis imdat hattını arayan ve ihbarda bulunan vatandaşlarımızın ihbarlarına gereken önemin verilmemesi nedeniyle çeteler mahallelere hakim olmuş durumdadır. Saldırılar tam olarak mafya usulü diye bilinen ayaktan yaralama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Çete üyeleri ellerinde pompalı tüfeklerle havaya ateş açarak geceleri mahallede rahatlıkla dolaşabilmektedirler" denildi.

Önergede, mahalle halkının kendi can ve mal güvenliğini barikatlar kurarak sağlamaya çalıştığı, esnafın çıkan çatışmalar nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kaldığı belirtilerek, çatışmaların daha fazla can ve mal kaybı ortaya çıkmadan sona erdirilmesi, olayların nedenlerinin ve saldırıların faillerinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılması talep edildi.

 

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