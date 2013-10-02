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Hasan Ferit Gedik'in annesi: Lütfen polis Gülsuyu'ndaki engeli kaldırsın, oğlumu gömmek istiyorum

Gülsuyu'nda pazar günü çıkan olaylarda ölen Hasan Ferit Gedik cenazesi pazartesi akşam saatlerinden beri Küçük Armutlu Cemevi'nde bekletiliyor

02 Ekim 2013 20:03

 

Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik, cenazenin Armutludan Gülsuyuna götürülmesine izin vermeyen polislere seslenerek ""Benim oğlum Gülsuyu'nda katledildi. Lütfen, polis engeli kaldırsın. Mutlaka katledildiği yere oğlumu götürüp, orada anmayı yapıp, bir an önce toprağa gömülmesini istiyoruz. Sabaha kadar biz burada bekleyeceğiz" dedi.

Dilhun Gençdal'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Maltepe Gülsuyu'nda pazar günü çıkan olaylarda ölen Hasan Ferit Gedik (18)'in cenazesi pazartesi akşam saatlerinden beri Küçük Armutlu Cemevi'nde bekletiliyor. 

Gedik'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından öldürüldüğü yer olan Gülsuyu'na götürülmek isteniyor. Ancak, Armutlu ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, karşılıklı gruplar arasında çatışma çıkma ihtimaline karşı cenazenin Gülsuyu'na götürülmesine izin vermiyor. 
 
Ailenin ve yakılan ateş etrafında ara ara slogan atan grubun bekleyişi ise sürüyor. Bu arada bekleyen gruptan bir kaç kişi, kaldırım düzenlemesi için getirilen ve paketler halinde caddenin kenarında bulunan taşları kırarak, "Hasan Ferit Gedik" yazdı.
 

Bir an önce toprağa gömülmesini istiyoruz

 
Grubun bekleyişi devam ederken, Gedik'in ailesi ile Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, açıklama yaptı. Gedik'in annesi Nuray Gedik, "Benim oğlum Gülsuyu'nda katledildi. Lütfen, polis engeli kaldırsın. Mutlaka katledildiği yere oğlumu götürüp, orada anmayı yapıp, bir an önce toprağa gömülmesini istiyoruz. Sabaha kadar biz burada bekleyeceğiz" dedi. Bolu Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve dün Küçük Armutlu'da oğlu Hasan Ferit Gedik'in cenaze törenine izinle katılan eşi İbrahim Gedik'in de çok üzgün olduğunu aktaran acılı anne Nuray Gedik, "O da çok üzülüyor, 'Çocuğumun toprağına kürek atamadan gittim' diyor" dedi.
 

Onu ben büyüttüm

 
Dedesi Mustafa Meray da, "Ben, Ferit'in dedesi, bir halk, bir insan, bir Alevi olarak tabi ki, bizim örf ve adetlerimizin yerine gelmesi için, Hasan Ferit Gedikimizin Armutlu'da bir güneş gibi doğup, tüm Türkiye 'ye bir güneş olduğunu herkes bilsin, biz bu töreni mutlaka orada yapmalıyız. Bizim örf ve adetlerimiz. Hasan Ferit, namuslu, onurlu bir yavrumuzdur. Onu ben büyüttüm. Hiç bir kötülük düşünmediğine, hiç bir yanlış yapmadığına şahit oldum" diye konuştu.
 

Hiçbir güvenlik sorunu yoktur

 
Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu ise, "Hasan Ferit Gedik, inançsal olarak bizim ocağımızın mensuplarından biridir. Hasan Ferit Gedik, bir mücadele sonucunda şehit düşmüş, yaşamını yitirmiştir. O mücadele, bu ülkenin aydınlık yüzlerini karartmak isteyenlere karşı bir mücadeledir. Hasan Ferit Gedik, bizim oturduğumuz mahallelerden, Gülsuyu, Armutlu, Gazi, Dersim, 1 Mayıs gibi, çetelere karşı buraların bir rant aracı olarak dönüştürülmesine karşı, buranın gerçek sahiplerinden buralar alınarak, çeşitli yerlere ve sermayedarlara peşkeş çekilmesine karşı ve onları destekleyen, kollayan, onların gözetimi ve denetiminde bölgeye sokulan uyuşturucu ve fuhuş çetelerine karşı mücadele verirken yaşamını yitirmiştir. Devlet, baskıcı, zulümcü tavrından ve bizim canlarımızı nasıl yolcu edeceğimiz söyleminden ve diretmesinden vazgeçip, Hasan Ferit Gedik canımızın, Gülsuyu'ndaki canlarımızdan helallik almasının yolunu açması gerekiyor. Hiçbir güvenlik sorunu yoktur" dedi. 
 

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