Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit'in cenazesi hâlâ defnedilemedi

Maltepe Gülsuyu’nda devam eden olaylarda hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’in cenazesi, polisin “çatışma çıkma” ihtimali nedeniyle izin vermemesinden hâlâ defnedilemedi.

Başından vurularak öldürülen Hasan Ferit Gedik’in dün yapılan cenazesinde gerginlik yaşandı. Hasan Ferit Gedik’in Sarıyer’e bağlı Armutlu’daki cemevinde yapılan cenaze törenine, Bolu Cezaevi’nde bir cinayet suçundan yatan ve Jandarma görevlisine kelepçeli olarak getirilen babası İbrahim Gedik de katıldı.

Hasan Ferit Gedik'in cenazesi, pazartesi akşam saatlerinde getirildiği Sarıyer Armutlu Boğaziçi Cemevi'nde bekletiliyor. Polis, cenazeyi Gülsuyu'na götürmek isteyen gruba izin vermedi.

‘Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz’

Dün yapılan Hasan Ferit Gedik’in cenazesi sabah saatlerinde Armutlu Cemevi’ne getirildi. Burada dedesi, annesi ve kardeşi Gedik’in cenazesi başında gözyaşı döktü. Bir grup da, “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz”, “Çetelerden hesap soracağız” şeklinde sloganlar attı.

Gedik’in yakın çevresi ve mahallelinin hazır bulunduğu cenazede Halk Cephesi adına yapılan açıklamada, Gedik’in uyuşturucu ve fuhuşa karşı verdiği mücadele sırasında uyuşturucu çeteleri tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Baba tekrar cezaevine gönderildi

Cezaevinden izinli olarak çıkan baba ise yaşanan gerginlik nedeniyle oğlunu toprağa veremeden cezaevine döndü.

Hasan Ferit Gedik’in babası İbrahim Gedik de cinayet hükümlüsü olarak konulduğu Bolu Cezaevi’nden cenazeye katılmak üzere Armutlu Cemevi’ne getirildi. 10 yıldır cezaevinde yatmakta olan baba Gedik’in, sivil jandarmalar eşliğinde getirildiği cemevinde bir eli sivil jandarma görevlisine kelepçeli olduğu görüldü. Baba Gedik, yakınlarına sarılırken jandarma görevlisi de zor anlar yaşadı. Bir süre cezaevi aracında bekletilen İbrahim Gedik’in araçtan inişi sırasında izdiham yaşandı. Baba Gedik cemevine girişte sinir krizleri geçirdi.

Polis dün akşam TEM girişinde barikat kurdu, cenaze törenine katılan grup da Armutlu girişinde oturma eylemi başlattı.