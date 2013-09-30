Gülsuyu'nda 'çete' protestosuna silahlı saldırı, 1 kişi öldü

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde protesto yürüyüşünde silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürülen 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetti. Gedik’in cenazesi bugün kaldırılıyor.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Mesut Caddesi’nde dün gece mahalle sakinlerinin "Çetelere izin vermeyeceğiz, hesap soracağız" yazılı pankart açıp sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçtiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gruba ateş edildi. 21 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi Hasan Ferit Gedik başından vurularak hayatını kaybetti. Semiha Ateş, Gökhan Aktaş ve Yalçın İleri ile olay yeri yakınındaki bir markette alışveriş yapan Abdullah Kıyak yaralandı.

'Polis delil kararttı' iddiası

Silahlı saldırı ile başından yaralanan Hasan Ferit Gedik, Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gedik'in tedavisinin sürdüğü sırada sivil polis olduğu iddia edilen iki kişinin Gedik'in eşyalarını bir poşete doldurduğu belirtildi. Gedik'in yakınlarının eşyaları alan kişiyi bir bir hastane odasına kitlemesini takiben çevik kuvvet ekiplerinin Gedik'in yakınlarına mudahale etti. 1 kişi gözaltına alındı.



Gedik'in yakınları, içinde Gedik'e ait gömleğin torbaya konularak odadan çıkartılmasını polisi delil karartma girişimi olduğunu söyledi.



Gedik'in cenazesi cemevine götürüldü

Hasan Ferit Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındığı sırada ÇHD avukatı Engin Gökoğlu, Hasan Ferit Gedik'le ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hasan Ferit Gedik’in cenazesi Armutlu Cemevi’ne götürülecek. Cenaze yarın Gazi Mezarlığı'na defnedilecek.

Gedik'in vefatı nedeniyle bu akşam saat 20.00'de Etiler'deki Sanatçılar Parkı'nda buluşularak Armutlu'ya geçilecek.

Gülsuyu esnafı Gedik'in ölümünün ardından kepenk kapatma kararı aldı.