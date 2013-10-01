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Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit'in cenazesine babası kelepçeli geldi

Gedik'in cenazesinin Gülsuyu’na götürülmek istenmesi üzerine polis barikat kurarak yolu kapattı

01 Ekim 2013 22:44

Maltepe Gülsuyu’nda mahallelinin uyuşturucu çetesi olduğunu iddia ettiği kişiler tarafından başından vurularak öldürülen Hasan Ferit Gedik’in cenazesine babası elleri kelepçeli halde katıldı. Bolu Cezaevi'nde bir cinayet suçundan yatan baba İbrahim Gedik, Sarıyer'e bağlı Armutlu'daki cemevinde yapılan cenaze törenine geldi.
Hasan Ferit Gedik'in cenazesi sabah saatlerinde Armutlu Cemevi’ne getirildi. Burada dedesi, annesi ve kardeşi Gedik’in cenazesi başında gözyaşı döktü. Bir grup da, “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz”, “Çetelerden hesap soracağız” şeklinde sloganlar attı. Gedik’in yakın çevresi ve mahallelinin hazır bulunduğu cenazede Halk Cephesi adına yapılan açıklamada, Gedik’in uyuşturucu ve fuhuşa karşı verdiği mücadele sırasında uyuşturucu çeteleri tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi. Gedik’in öldürülmesinden 15 dakika sonra polisin yoğun bakıma, beyaz önlük giyerek girdiği, burada Gedik’in de silah kullanıp kullanmadığını tespit için el svabı testi yaptığı iddia edildi. Burada yapılacak olan cenaze töreninin ardından Gedik’in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından öldürüldüğü yer olan Gülsuyu’na götürülmek istenmesi gerginliğe yolaçtı. Armutlu ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, karşılıklı gruplar arasında çatışma çıkma ihtimaline karşı cenazenin Gülsuyu’na götürülmesine izin vermedi.
 
 

Baba Gedik kelepçeli

 
 
Hasan Ferit Gedik'in babası İbrahim Gedik de cinayet hükümlüsü olarak konulduğu Bolu Cezaevi'nden cenazeye katılmak üzere Armutlu Cemevi'ne getirildi. 10 yıldır cezaevinde yatmakta olan baba Gedik'in, sivil jandarmalar eşliğinde getirildiği cemevinde bir eli sivil jandarma görevlisine kelepçeli olduğu görüldü. Baba Gedik, yakınlarına sarılırken jandarma görevlisi de zor anlar yaşadı. Bir süre cezaevi aracında bekletilen İbrahim Gedik'in araçtan inişi sırasında izdiham yaşandı. Baba Gedik cemevine girişte sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. 
 
Polis TEM girişinde barikat kurdu, cenaze törenine katılan grup da Armutlu girişinde oturma eylemi başlattı.

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