Gülsuyu'nda göstericilere yine ateş açıldı: 1 yaralı

İstanbul Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi'nde Halk Cephesi üyelerinin bu akşam düzenlediği yürüyüşe de ateş açıldı. Açılan ateşte, Hasan Ferit Gedik, isimli bir gencin başından yaralandığı belirtiliyor.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, İstanbul Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi'nde bir süredir yaşanan gerginlik bu akşam da devam etti. 'Uyuşturucu çetelerinin mahalledeki etkinliğine karşı' yürüyüş düzenleyen bir gruba yine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Açılan ateşte Hasan Ferit Gedik isimli bir gencin başından yaralandığı belirtiliyor.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ferit Gedik'in yoğun bakıma alındığı belirtiliyor.

Aynı mahallede önceki akşam yapılan yürüyüşe katılanlara da ateş açılmış ve 1 kişi yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak bugün bir zanlı gözaltına alındı.