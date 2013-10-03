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Yaşam

Hasan Ferit Gedik için Armutlu'da anma töreni düzenlendi

Cenazesinin Gülsuyu'na getirilmesi için izin alınan Hasan Ferit Gedik için Armutlu'da anma töreni düzenlendi

03 Ekim 2013 16:19

 

Volkan Koç

Maltepe Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in Pazartesi gününden bu yana Armutlu'da bekletilen cenazesinin Maltepe'ye götürülmesine izin çıkmasının ardından Armutlu Cemevi’nde anma töreni düzenlendi.

Saat 13.00’da başlayan anma törenine aralarında CHP milletvekilleri Hüseyin Aygün, Melda Onur ve Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.

Tören esnasında, hayatını kaybettiği gün yanında olan arkadaşları Hasan Ferit Gedik hakkında konuşma yaparken, kalabalık “Çeteler halka hesap verecek”, “Hasan Ferit Gedik ölümsüdür” ve “Hasan Ferit Gedik yaşıyor” gibi sloganlar attı.

Tören sırasında Gedik’in annesi Nuray Gedik’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Bu arada, törene katılanlar, Gedik’in cezaevindeki babası İbrahim Gedik’e gönderilmek üzere kartlara başsağlığı mesajları yazdı.

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'Bize ölüm yok' marşı söylendi

 

Gedik’in cenazesinin dakikalarca alkışlandığı törende, “Bize ölüm yok” marşı söylendi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından onlarca araçtan oluşan konvoy, Gedik’in cenazesini Gülsuyu’ndaki Gazi Cemevi’ne doğru yola çıktı.

Gedik’in cenazesi Gazi Cemevi’nde hellalik alınmasının ardından Gazi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

Polisten özel araçlara izin yok

 

Bu arada güvenlik güçlerinin cenazenin Gülsuyu'na götürülmemesi için kurduğu barikatı kaldırmasıyla günlerdir süren oturma eylemi de sona ererken, polis Gülsuyu'na sadece cenaze aracı ve otobüslerin gitmesine izin vererek özel araçların geçişine izin vermedi.

 

Babası da katılacak

 

Öte yandan, Gedik’in babası İbrahim Gedik’in cezaevinden izin aldığı ve defin törenine katılacağı öğrenildi.

 

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