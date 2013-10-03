'Gülsuyu'nda Hasan Ferit'i öldüren silah Tuzla'da denizden çıktı' iddiası

İstanbul Gülsuyu'nda 18 yaşındaki Hasan Ferit Gedik'in öldüğü saldırıda kullanıldığı iddia edilen silahlar Tuzla sahilinden çıkarıldı. Hasan Ferit Gedik'in cenazesi ise pazartesi akşam saatlerinden beri Küçük Armutlu Cemevi'nde bekletiliyor. Ferit Gedik için Gülsuyu'nda tören yapmak isteyen kalabalığın Armutlu'daki bekleyişi de halen devam ediyor.

Maltepe'de Hasan Ferit Gedik'in ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Gülsuyu Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 17 kişinin sorgusu sürüyor.

Soruşturmayı yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan G.K, E.Ç ve E.K'nın, silahlı saldırıyı organize ettikleri ileri sürüldü.

Bu arada, Gülsuyu'ndaki silahlı saldırıda kullanılan 3 tabancanın Tuzla sahilinde denize atıldığı tespit edildi. Tuzla sahilinde arama yapan Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, denizden 3 tabanca çıkardı.

Toprağa verilemedi

Maltepe Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik (18)'in cenazesi 3 gündür Küçük Armutlu Cemevi'nde bekletiliyor.

Hasan Ferit Gedik'in cenazesi öldürüldüğü yer olan Gülsuyu'na götürüp tören yapmak isteyen grubun bekleyişi sabah saatlerinde de devam etti. Akşam saatlerinde havanın soğumasıyla ateş yakan grup sık sık slogan atarak eylemlerini sürdürdü. Sabah saatlerine doğru sayıları azalan grubun bekleyişi sürüyor.

Vali izni verdi

Öte yandan, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Hasan Ferit Gedik'in cenazesinin Gülsuyu'na götürülmesi için gerekli izni verdi. Gedik'in cenazesinin Gülsuyu'na götürüldükten sonra, Gazi Mezarlığı'nda defnedilmesi gerekiyor.