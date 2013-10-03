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Vali Mutlu izin verdi, Hasan Ferit Gedik'in cenazesi Gülsuyu'na götürülüyor

Hasan Ferit Gedik'in cenazesinin Gülsuyu'na götürülmesine izin verildi

03 Ekim 2013 13:52

Hülya Karabağlı / Ankara

Maltepe Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in Pazartesi gününden bu yana Armutlu'da bekletilen cenazesinin Maltepe'ye götürülerek defnedilmesine izin çıktı.

Gülsuyu'nda pazar günü çıkan olaylarda öldürülen Hasan Ferit Gedik’in cenazesinin pazartesiden beri Armutlu ’da tutulması nedeniyle tırmanan gerginlik bu sabah sona erdi.

Cenazeyi Gedik’in öldürüldüğü yer olan Gülsuyu'na götürüp tören yapmak isteyen grubun 4 günlük bekleyişi, Armutlu’daki polis barikatlarının bu sabah kalkmasıyla son erdi.

Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun talimatıyla polis barikatının kaldırılmasına karar verildi. Polis barikatlarının kalkmasının ardından Hasan Ferit Gedik’in cenazesinin bugün saat 13:00'da Gülsuyu'na götürüleceği belirtildi.

Gedik'in cenazesi Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

CHP heyeti:  Bir cenaze için bu kadar TOMA’yı anlayamadık

 

Öte yandan, CHP’nin İstanbul Maltepe Gülsuyu ve Armutlu olaylarını inceleyen heyeti, “ Armutlu küçük bir mahalle.  Mahallenin önüne 7-8 TOMA yığmışlar.  Gezi Parkı’nda bile yan yana bu kadar çok TOMA yoktu.  Resmi polisin yanı sıra sivil polisleri de saymıyoruz” dedi. 

CHP heyetinden İstanbul Milletvekili Melda Onur, kentsel dönüşüm adı altında rant  gösteren yerlerin çeteler tarafından  ele geçirilmek  istendiğini söyledi.  “İnsanları yıldırıp  kaçırmaya  çalışıyorlar” diyen  Onur,  “ Hasan, bu  çetelere karşı  mücadeleye veriyor.  Bu anlamda herkesin tanıdığı bir çocuk” dedi.

 

'Ölümü şüpheli' 

 

Onur,  Hasan’ın ölümünün şüpheli olduğunu vurguladı.  Dün bütün gün mahallede  ve ailenin yanında  olduklarını  anlatan Melda Onur, “ Hasan’ın dedesi,  ‘ Bu helallik  işi.  Helallik almadan  cenazeyi gömmeyeceğiz” dedi.  CHP heyeti olarak biz de  ailenin  talebinin yerine gelmesi için  yetkililerle  görüştük”  dedi.

 

Müslüm Sarı: Bu kadar çok TOMA Gezi’de yoktu

 

İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Armutlu Mahallesi’nin önüne  yığılan  TOMA’lara  şaşırı kaldıklarını  anlattı. “ Gezi eylemlerini çok yakından izledim.  7-8 tane TOMA’yı  yan yana görmedim. Armutlu   küçük bir mahalle.  Bir cenaze için  bu kadar  TOMA’yı anlayamadık”  dedi.  Sarı, çok sayıda resmi ve polisin mahalle önünde  olduğuna dikkat çekti.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde uyuşturucu çetelerine  karşı verdiği mücadelede yürüyüş sırasında açılan ateş nedeniyle öldürülen Hasan Ferit Gedik için, bugün  Gülsuyu’nda anma  töreni  düzenlenecek.  Aile vurulduğu  yerde anma töreni yapılması için  üç gündür  büyük bir mücadele verdi.

CHP,  Melda  Onur, Aykut Erdoğdu, Müslüm Sarı, İlhan Cihaner ve Hüseyin Aygün’den oluşan bir heyeti  göndermişti. 

 

 

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