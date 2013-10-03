Vali Mutlu izin verdi, Hasan Ferit Gedik'in cenazesi Gülsuyu'na götürülüyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Maltepe Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in Pazartesi gününden bu yana Armutlu'da bekletilen cenazesinin Maltepe'ye götürülerek defnedilmesine izin çıktı.

Gülsuyu'nda pazar günü çıkan olaylarda öldürülen Hasan Ferit Gedik’in cenazesinin pazartesiden beri Armutlu ’da tutulması nedeniyle tırmanan gerginlik bu sabah sona erdi.

Cenazeyi Gedik’in öldürüldüğü yer olan Gülsuyu'na götürüp tören yapmak isteyen grubun 4 günlük bekleyişi, Armutlu’daki polis barikatlarının bu sabah kalkmasıyla son erdi.

Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun talimatıyla polis barikatının kaldırılmasına karar verildi. Polis barikatlarının kalkmasının ardından Hasan Ferit Gedik’in cenazesinin bugün saat 13:00'da Gülsuyu'na götürüleceği belirtildi.

Gedik'in cenazesi Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CHP heyeti: Bir cenaze için bu kadar TOMA’yı anlayamadık

Öte yandan, CHP’nin İstanbul Maltepe Gülsuyu ve Armutlu olaylarını inceleyen heyeti, “ Armutlu küçük bir mahalle. Mahallenin önüne 7-8 TOMA yığmışlar. Gezi Parkı’nda bile yan yana bu kadar çok TOMA yoktu. Resmi polisin yanı sıra sivil polisleri de saymıyoruz” dedi.

CHP heyetinden İstanbul Milletvekili Melda Onur, kentsel dönüşüm adı altında rant gösteren yerlerin çeteler tarafından ele geçirilmek istendiğini söyledi. “İnsanları yıldırıp kaçırmaya çalışıyorlar” diyen Onur, “ Hasan, bu çetelere karşı mücadeleye veriyor. Bu anlamda herkesin tanıdığı bir çocuk” dedi.

'Ölümü şüpheli'

Onur, Hasan’ın ölümünün şüpheli olduğunu vurguladı. Dün bütün gün mahallede ve ailenin yanında olduklarını anlatan Melda Onur, “ Hasan’ın dedesi, ‘ Bu helallik işi. Helallik almadan cenazeyi gömmeyeceğiz” dedi. CHP heyeti olarak biz de ailenin talebinin yerine gelmesi için yetkililerle görüştük” dedi.

Müslüm Sarı: Bu kadar çok TOMA Gezi’de yoktu

İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Armutlu Mahallesi’nin önüne yığılan TOMA’lara şaşırı kaldıklarını anlattı. “ Gezi eylemlerini çok yakından izledim. 7-8 tane TOMA’yı yan yana görmedim. Armutlu küçük bir mahalle. Bir cenaze için bu kadar TOMA’yı anlayamadık” dedi. Sarı, çok sayıda resmi ve polisin mahalle önünde olduğuna dikkat çekti.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde uyuşturucu çetelerine karşı verdiği mücadelede yürüyüş sırasında açılan ateş nedeniyle öldürülen Hasan Ferit Gedik için, bugün Gülsuyu’nda anma töreni düzenlenecek. Aile vurulduğu yerde anma töreni yapılması için üç gündür büyük bir mücadele verdi.

CHP, Melda Onur, Aykut Erdoğdu, Müslüm Sarı, İlhan Cihaner ve Hüseyin Aygün’den oluşan bir heyeti göndermişti.