Hasan Cemal Zaman'da: Sivil darbe yapılıyor, kazanan özgürlük olacak

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, akşam saatlerinde Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın 14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zaman gazetesine ziyarette bulundu. Özgürlük ve medya ile oynayan iktidarın çok tehlikeli bir oyuna kalkıştığını vurgulayan Cemal, sonunda her zaman kazananın özgürlük ve demokrasi olduğunu kaydetti. Darbe dönemlerinde bile topluca gazetecilerin alınmadığını ifade eden Cemal, yapılanları ‘sivil darbe’ olarak niteledi.

Hasan Cemal, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da gözaltına alındığı 14 Aralık operasyonunun ardından akşam saatlerinde Zaman Gazetesi’ne gitti. Zaman çalışanlarıyla sohbet eden Hasan Cemal, darbe dönemlerinde yaşadıkları olaylardan örnekler anlattı. Cemal, Zaman çalışanlarına tavsiyede bulunarak, "Daha iyi, daha dolu gazete yapacaksınız. Böyle günlerde daha keyifle gazete yapılır, dayanışma içinde" diye konuştu.

Soruları da cevaplayan Cemal, Türkiye’de özgürlükleri boğmanın bu saatten sonra mümkün olmadığını söyledi. Zamanı durdurmanın, susturmanın mümkün olmadığını kaydeden Cemal, "Çünkü zaman demokrasiye ve özgürlüğe doğru akar gider. Bunu hiç kimse unutmasın. Özgürlüklerle medya ile oynamaya başlayan bir iktidar çok tehlikeli oynuyor demektir. Bu konuda iktidarı ve Tayyip Erdoğan’ı uyarıyorum, çok tehlikeli oynuyor. Bu tuttuğu yol yol değildir. Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklerle böyle oynamak hiç akıl alır gibi bir şey değil" dedi.

Türkiye’de filmi geriye sarmak isteyen bir iktidar olduğunu ifade eden Cemal, "Filmi geriye sarmak demek Türkiye’yi fena halde polorize etmektir, cepheleştirmektir. Toplumsal ve siyasal açıdan kutuplaştırmaktır. Bu yol yol değildir. Bu yol hem kendilerine kötülüktür hem Türkiye’ye kötülüktür. Dilerim bu yoldan dönerler. Dönmedikleri taktirde de demokrasi ve özgürlüklerden yana olan insanlar doğru yolu Türkiye’ye bulduracaklardır. Eminim Erdoğan iktidarının bu yolda yolunu keseceklerdir." diye konuştu.

Gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’ya seslenen Cemal, "Ekrem Dumanlı da rahat olsun, canını sıkmasın. İnanıyorum ki Zaman Gazetesi olsun, Samanyolu TV olsun çok daha doğru bir yolda, çok daha sıkı, hem bir yandan mesleklerini yerine getireceklerdir hem de dayanışma içinde mesleklerini çok daha iyi yapacaklardır. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türkiye gibi bir memlekette bu saatten sonra kimse yıkamaz." ifadelerini kullandı.

Darbe süreçlerinin yakın tanığı olduğu hatırlatılan Cemal’e darbe dönemlerinde bu şekilde gazetecilere toplu gözaltı olup olmadığı soruldu. Darbe dönemlerinin her zaman basından, medyadan başladığını kaydeden Cemal, "Fakat hiçbir zaman bu sayıda, bu ölçüde basının üzerine gidilmemiştir" cevabını verdi.

Bunun korkunç bir şey olduğunu ifade eden Cemal, "Bu kadar listelerin hazırlanıp gitmesi. Geçmişte askeri darbeler vardı. Bu sefer bir sivil darbe yapılıyor. Bu sivil darbe Türkiye’de yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet iddialarının, dosyalarının üstünü örtmek için yapılıyor. Vahim olan budur. O yüzden bunu Türkiye’ye kabul ettirmek bu saatten sonra mümkün değildir. Sonunda her zaman özgürlük demokrasi kazanır. Türkiye’de de bu böyle olacaktır." şeklinde konuştu.

Zaman'ın manşetini inceledi

Zaman Gazetesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kamış ile birilkte gazeteyi gezen Hasan Cemal, gazetenin yarınki birinci sayfasını inceledi. Cemal burada da; "Özgürlükleri kimse boğamaz. Bu sefer de boğamaz hiç merak etmeyin. Özgürlük her zaman en sonunda kazanır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Değerli arkadaşım Ekrem Dumanlı'nın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.