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Avrupa Birliği'nden ilk '14 Aralık' yorumu: Çok endişeliyiz!

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü: Türkiye'de gazeteci ve basın mensuplarının gözaltına alındığına dair bize ulaşan haberlerden çok endişeliyiz

14 Aralık 2014 16:54

Avrupa Birliği (AB), Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alındığı dakikalarda yaptığı açıklamada "Türkiye'de gazeteci ve basın mensuplarının gözaltına alındığına dair bize ulaşan haberlerden çok endişeliyiz. Temsilciliğimiz, ne olduğuna dair tam bir çerçeve sunmak için yoğun olarak çalışmaktadır. Muhtemelen bugün öğleden sonra konuyla ilgili bir açıklama yapacağız" dedi

Avrupa Birliği 8 Ekim'de açıkladığı ilerleme raporunda Türkiye'de kötüleşen basın hürriyetine yönelik sert eleştiriler getirmişti.

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