ABD: 14 Aralık operasyonunun hedefi hükümeti eleştiren medya, yakından izliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 14 Aralık operasyonuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, “Türkiye genelinde seri polis baskınları ve tutuklamalarına ilişkin haberleri yakından takip ediyoruz. Göründüğü kadarıyla Türk güvenlik yetkililerinin bu eylemlerinin hedefi mevcut Türk hükümetini eleştiren medya organizasyonları oldu” denildi.

ABD, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın ile Samanyolu TV’de yayınlanan “Tek Türkiye” ve “Sungurlar” dizilerinin yapımcısı, senaristi ve yönetmeninin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki'nin basınla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye genelinde seri polis baskınları ve tutuklamalarına ilişkin haberleri yakından takip ediyoruz. Göründüğü kadarıyla Türk güvenlik yetkililerinin bu eylemlerinin hedefi mevcut Türk hükümetini eleştiren medya organizasyonları oldu. Basın özgürlüğü, adil yargılama süreci ve yargı bağımsızlığı sağlıklı demokrasiler için kritik öneme sahiptir ve Türk anayasasınca da kutsal olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin dost ve müttefiki olarak, Türk makanlarını bu eylemlerinin söz konusu temel değerlere ve Türkiye’nin demokratik kurumlarına aykırı olmadığından emin olmaları çağrısı yapıyoruz.