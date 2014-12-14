Dünya medyasında 14 Aralık: Yolsuzluğu yazana tutuklama, medyaya pogrom, muhalifleri bastırma

Başta İstanbul olmak üzere 13 ilde yapılan "14 Aralık Operasyonu" kapsamında Zaman gazetesi, Samanyolu TV ve Bugün'de çalışan bazı yönetici ve gazeteciler ile Samanyolu televizyonunda yayınlanan "Sungurlar" ve TV'deki gösterimi 4 yıl önce sona eren "Tek Türkiye" dizilerinin yapımcıları ile senaristlerinin gözaltına alınması dünya medyasında da geniş yankı buldu.

BBC’nin haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, elindeki tüm imkanları kullanarak binlerce polis ve savcıyı görevden aldığı ve hükümet yanlısı olmasını sağladığı medyayı kullanarak, sonu gelmez bir tiratla muhaliflerini saf dışı bıraktığını yazdı. Erdoğan'ın şimdi ikinci perdeyi açarak, muhalifleri tutuklama yoluna gittiğini belirten BBC, Türkiye'nin basın özgürlüğü indeksinde 180 ülke arasında 154. sırada aldığına da dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen haber kuruluşları operasyonları “flaş” başlığıyla geçerken, Yunan basın-yayın organlarında yer alan, gözaltılarla “medyaya 'pogrom' uygulanıyor” ifadesi dikkat çekti.

Rusya'nın etkin gazetelerinden Moskovski Komsomolets, Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayın Grubu'na yönelik operasyonlarının Türkiye'deki yolsuzluklarla ilgili olup olmadığını sorguladı. Gazete, muhalefeti basın desteğinden mahrum etmek için gazetecilerin gözaltına alındığını savundu.

Dünya basını, operasyonu okurlarına böyle duyurdu:

ABD basınından WSJ: Erdoğan karşıtlarına toptan tutuklama

ABD'li Wall Street Journal Gazetesi, dün (14 Aralık 2014) gerçekleştirilen medya operasyonunu şu ifadelerle birinci sayfasına taşıdı:

"Türk Polisi, Tayyip Erdoğan karşıtlarına toptan bir tutuklama operasyonu düzenledi. 1 yıl kadar önce Erdoğan paralel yapıyı bitirmeye yemin etmişti.

Yetkililer 13 şehirde 32 kişinin sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı. Gerekçe olarak ise 'örgüt kurarak ülkenin yönetimini ele geçirme'yi gösterdiler. Devletin resmi ajansı 37 kişinin tutuklandığını duyurdu. Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca geçtiğimiz yıl boyunca hükümete karşı muhalif tavır takınmıştı.

Ekrem Dumanlı 'Paralel devlet söylemi dışında hiçbir suç yok. Bu medyaya karşı bir darbedir. Bu devlet eliyle özgürlüğe, özgür düşünceye ve konuşma özgürlüğüne karşı yapılan bir darbedir.' dedi. Protestolar sonucunda polisin gazete binasından ayrıldığını söyleyen Dumanlı, Olayın avukatlara yansıtıldığını belirtti.

Hidayet Karaca ise operasyonu, 'Türk tarihinin utanç verici günü' olarak değerlendirdi."

ABD'li haber ajansı Associated Press, Erdoğan’ın cumartesi günü “Hainlik şebekesini çökerterek onlara bunu ödeteceğim.” sözlerini operasyonun sinyali olarak aktardı. Televizyon programı yapımcıları ve polis olmak üzere Hizmet Hareketi’ne yakınlığı olan en az 24 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

ABD'nin önde gelen haber kuruluşlarından New York Times da operasyonun Erdoğan’ın, başbakan olduğu dönemde hükümeti düşürmeye çalıştıklarını iddia ettiği Gülen Hareketi mensuplarının aleyhine “yeni bir kampanya” başlatılacağı vurgusunun ardından geldiğini söyledi. Gazete, Zaman Gazetesi önünde toplanan yüzlerce kişinin Ekrem Dumanlı gözaltına alındığı sırada “Özgür basın susturulamaz” sloganı attığını aktardı.

Fransız medyası: Muhalif

medyada geniş gözaltılar

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınması Fransa'da büyük yankı uyandırdı.

Fransa'nın en önemli günlük gazetelerinden Le Monde, gözaltıları internet sitesinden 'son dakika' olarak okuyucularına duyurdu. Ünlü gazete, gözaltıları 'Muhalif medyada gözaltı dalgası' başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberde, ülkenin başlıca günlük gazetelerinden Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni'nin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Türkiye'nin 13 ilinde gerçekleştirilen operasyonlarda Gülen hareketine yakın medya kuruluşlarının hedef alındığına değinildi. Medyaya yönelik gerçekleştirilen operasyon ve gözaltıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gülen hareketine yönelik yürütülen hücumun artması anlamına geldiği savunuldu. Haberde, operasyonun Fuat Avni tarafından Twitter'da duyurulmasından birkaç gün sonra yapıldığına da dikkat çekildi.

AFP 'flaş' haber geçti

Fransız Haber Ajansı AFP ise gözaltıları flaş olarak abonelerine aktardı. Haberde, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alınmasını da yine flaş haber olarak abonelerine duyurdu. Ajansın geçtiği haberde, "Yapılan operasyon kapsamında Türk polisi, ülkenin başlıca günlük gazetelerinden Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni'ni gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi. Operasyon kapsamında Türkiye genelinde 24 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekildi. AFP operasyonla ilgili gelişmeleri gün içerisinde geçtiği haberlerle de abonelerine servis etti.

RFİ: Şaşırtıcı gözaltılar

Rfi radyosu ise Türkiye'de 4 bakanın istifasıyla sonuçlanan büyük solsuzluk skandalının yıl dönümünden birkaç gün önce şaşırtıcı gözaltıların yaşandığına dikkat çekti. Haberde, İstanbul'da gözaltına alınan Samanyolu Yayın Gurubu Başkanı Hidayet Karaca'nın yanı sıra birçok ilde de gözaltıların yaşandığı duyuruldu.

L'Express: Erdoğan'a muhalif genel

yayın yönetmeni tutuklandı

Haftalık haber dergisi L'Express'in internet sayfasında yer alan haberde ise, "Erdoğan'a muhalif bir Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı." ifadeleri kullanıldı. Haber dergisi, "Ülkenin başlıca günlük gazetelerinden Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı." diye kaydetti.

İspanya'nın en büyük ajansı

son dakika olarak duyurdu

İspanya ve Latin Amerika'nın en büyük ajansı EFE, Türkiye'de bu sabah gazetecilere düzenlenen baskını son dakika haberi olarak abonelerine duyurdu.

"Türk polisi gazetecilere baskın başlattı" şeklinde verilen haberde, "Düzenlenen operasyonda bazı gazeteciler ve polisler gözaltına alındı." ifadeleri yer aldı.

EFE'nin haberinde, hakkında gözaltı kararı alınanlar arasında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da olduğu belirtildi.

İspanyol devlet ajansı, söz konusu operasyonun bir Twitter hesabından 150 gazetecinin tutuklanacağı bilgisinin verilmesinden sonra geldiğine dikkat çekti.

Ajansın haberi El Mundo, ABC, La Razon, 20 Minutos ve RTVE gibi İspanyol gazeteleri ve televizyonları tarafından son dakika haberi olarak verildi.

Punto de Vista haber portalının "Erdoğan hükümeti yolsuzlukları haberleştiren gazetecileri tutukluyor" şeklinde manşet atarken, 20 minutos gazetesi de Fethullah Gülen'in Foreign Policy dergisi tarafından yapılan dünyanın ilk 100 entelektüeli listesinde yer aldığını hatırlattı.

İspanyol basını ayrıca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yaşanan bir darbe sürecidir." demecine de yer verdi.

Yunan medyası: Türkiye'de

medyaya 'pogrom' uygulanıyor

Yunan basın-yayın organları, Türkiye'de Zaman Gazetesi ile Samanyolu televizyonun da arasında bulunduğu medyaya 'pogrom' uygulandığını duyurdu.

Yunanistan'ın en büyük medya grubu Lambrakis bünyesinde faaliyet gösteren en çok satan gazete Ta Nea ile saygın haber sitelerinden İn.gr; Zaman Gazetesi, Samanyolu televizyonu ve birçok gazetecinin pogroma (bir gruba karşı şiddet hareketi) maruz bırakıldığı yorumunda bulundu. Polisin sayıda gazeteci ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alındığını ve bazı evlerde de arama yapıldığı bildirdi.

Zaman Gazetesi binası dışında dayanışma amacıyla toplanan çok sayıda vatandaşın "Özgür basın susturulamaz" şeklinde slogan attıklarını aktaran basın-yayın organları, haberlerini baskına ilişkin fotoğraflarla destekledi.

32 kişinin gözaltına alınacağına dair bilgiyi paylaşan Ta Nea ve İn.gr, ilgili kişilerin hangi iddialarla suçlandığının ise bilinmediğini yazdı.

Zaman Gazetesi Genel Müdürü Ekrem Dumanlı'nın gazetede bir basın toplantısı düzenlediğini aktaran Yunan basını, hakkında gözaltı kararı bulunan Dumanlı'nın 'polise gelin beni alın' şeklinde çağrıda bulunduğunu da aktardı.

Fuat Avni adlı twitter kullanıcısının Cuma günü gazetecilere yönelik bir operasyon yapılacağı bilgisini paylaştığını yazan Yunan basını, AKP hükümetinin Gülen Hareketi'ne ve medyaya yönelik açtığı savaşa, hükümetin karıştığı rüşvet ve skandalların sebep olduğu değerlendirmesini yaptı.

Ülkenin saygın gazetelerinden Kathimerini de internet sitesindeki haberinde, Türkiye'de polisin medyaya operasyon yaptığını, şimdiye kadar 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Özgür basının susturma girişimi

Yunanistan'ın resmi Atina-Makedonya Haber Ajansı da abonelerine geçtiği haberde, sabah saatlerinde Türk polisinin Zaman Gazetesi'ne baskın yaptığını duyurdu. Kalabalık bir vatandaş grubunun gazete binası dışında toplandığını ve "özgür basın susturulamaz" şeklinde slogan attıklarını yazan Atina-Makedonya Haber Ajansı, Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın polise kendisini gözaltına almaları çağrısı yaptığını duyurdu.

Medyaya yapılan baskın ve gözaltı haberlerine yer veren yüzlerce Yunan haber sitesi de Türkiye'deki özgür basına müdahale ve susturma girişiminde bulunulduğunu okurlarıyla paylaştı.

Reuters: Polis, Zaman gazetesine baskın yaptı

Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters, Zaman Gazetesi'ne yapılan polis baskınını 'ACİL' başlığıyla 'son dakika' olarak duyurdu.

Haberde, polis ekiplerinin bu sabah Zaman Gazetesi'ne baskın düzenlediği belirtilerek, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 gün önce söz konusu operasyona işaret ettiğine dikkat çekildi.

Reuters, hadisenin 3 bakanın istifasıyla sonuçlanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının yıldönümüne denk geldiğine de vurgu yaptı.

Dumanlı'nın bu sabah canlı yayında korkusuz bir şekilde polis ekiplerine kendisini tutuklama çağrısı yaptığı, bu sırada Zaman Gazetesi'ne gelenlerin "Özgür basın susturulamaz" diye slogan attığı ifade edildi.

Reuters, Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alındığı yönündeki haberlere de yer verdi.

İngiliz Basını: Erdoğan, ikinci perdeyi açtı

Türkiye'de gündemin ilk sırasına oturan 14 Aralık operasyonuna ve sonrasında yaşanan gelişmelere İngiliz basını da geniş yer veriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Financial Times'ın Daniel Dombey imzalı haberi için "Erdoğan Gülen'e karşı: Genel Yayın Müdürü basına yapılan baskında gözaltına alındı" başlığını tercih etmiş.

Haberde, 14 Aralık operasyonu "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen arasındaki savaşın en şiddetli çatışmalarından birisiydi" sözleriyle tanımlanıyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ'in operasyona tepkisine de yer verilen haberde, Avrupa Birliği'nden de (AB) sert tepkilerin geldiği ifade ediliyor.

Son operasyonun "17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu" yıldönümünün hemen arifesinde gerçekleştiğine de vurgu yapılıyor.

Times gazetesi haberi "Erdoğan muhaliflerinin tasfiyesinde gazeteciler ve pembe dizi ekibi gözaltında" başlığıyla veriyor.

Operasyonun uzun süredir Gülen hareketini destekleyenlere karşı yürütülen kampanyanın ardından geldiği ifade edilen haberde "Bu gözaltılar Batı için yüz kızartıcı oldu. Türkiye NATO üyesi bir ülke ve başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da da kilşit rol üstlenen bir aktör" deniyor.

AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana Türkiye'nin en fazla gazeteciyi hapseden ülke haline geldiği vurgulanan haberde yer alan yorumlardan birisi de Erdoğan'ın 'giderek daha belirgin hale gelen İslami bir anlayışı dayatması'.

Guardian gazetesinin "Demokrasiye karşı 'darbe' suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de var" başlıklı haberinde "Operasyon Erdoğan'ın Gülen destekçilerine karşı yeni operasyonların haberini vermesinden birkaç gün sonra gerçekleşti" deniyor.

"Gülen hareketi geçmişte Erdoğan'ın iktidardaki gücünü pekiştirmesine yardımcı olmuş ve Gülen hareketini eleştirenler acımasızca cezalandırılmıştı" denen haberde gazeteci Ahmet Şık'ın operasyona yönelik eleştirilerine de yer veriliyor.

Independent gazetesinde ise 14 Aralık operasyonu "Gazeteciler ve emniyet mensupları 'terör' operasyonunda gözaltına alındı" başlıklı haberle okurlara aktarılıyor.

"Operasyon Erdoğan'ın muhalif medyayı susturma girişimi olarak yorumlandı" ifadesi yer alan haberde, Fuat Avni Twitter hesabından da operasyonun önceden haber verildiği vurgulanıyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, gazetecileri hedef alan operasyonun zamanlamasına dikkat çekti. BBC'nin internet sitesinde Mark Lowen imzasıyla yazılan analizde, operasyonun Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının birinci yıldönümü arifesinde gerçekleştiği belirtildi.

Şu anda cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın, elindeki tüm imkanları kullanarak binlerce polis ve savcıyı görevden aldığı ve hükümet yanlısı olmasını sağladığı medyayı kullanarak, sonu gelmez bir tiratla muhaliflerini saf dışı bıraktığı belirtildi. Erdoğan'ın şimdi ikinci perdeyi açarak, muhalifleri tutuklama yoluna gittiğini belirten Lowen, Türkiye'nin basın özgürlüğü indeksinde 180 ülke arasında 154. sırada aldığına da dikkat çekti.

BBC muhabiri Mark Lowen, Türk hükümetinin bugün attığı adımla, ülkede demokrasinin aşınmakta olduğuna dair uluslararası endişelere güç kazandırdığını vurguladı.

Operasyon Singapur basınında

Singapur'da yayımlanan ve Güneydoğu Asya'nın saygın gazetelerinden The Strait Times, Türkiye'de medyaya yönelik düzenlenen operasyon haberlerine yer verdi.

Gazete, Türk polisinin, ABD'de sürgün hayatı yaşayan İslam Alimi Fethullah Gülen'e yakın medya kuruluşlarına baskın düzenlediğini ve bunların aralarında Zaman gazetesinin de olduğunu bildirdi.

Türk medyasına dayandırılan haberde, polisin, aralarında İstanbul'un da olduğu Türkiye'nin 13 şehrinde sabah saatlerinde operasyon başlattığı ve Gülen'e yakın bir televizyon kanalının üst yöneticisi, yapımcıları ve yönetmenlerinin de olduğu en az 14 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Zaman Gazetesi'nin önündeki geniş kalabalığa da dikkat çekildi.

Rum basını: Erdoğan muhaliflerine operasyon

Rum basını, Samanyolu Relevizyonu ve Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonlara geniş yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle aynı fikirde olmayanlara operasyonları genişlettiğine yer veren gazeteler, Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlandığına vurgu yaptı.

Güney Kıbrıs'ta İngilizce yayımlanan saygın gazetelerden Cyprus Mail, Zaman Gazetesi'ne sabaha karşı düzenlenen operasyonların yanı sıra bazı illere eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlara değindi.

Cyprus Mail, Zaman Gazetesi'ne gelen polislerin, bina önündeki kalabalığı gördükten sonra Ekrem Dumanlı'yı almaktan vazgeçtiklerini, sonraki gelişlerinde gözaltına aldıklarını kaydetti.

17 Aralık yolsuzluk operasyonlarını da hatırlatan gazete, binlerce hâkim ve savcının yerlerinin değiştirildiğini ve bunların yerine Erdoğan yanlısı hukukçuların atandığına daha sonra da Erdoğan'ın operasyon düğmesine bastığına dikkat çekti.

Moskovski Komsomolets: Erdoğan basında muhaliflerini bastırmaya çalışıyor

Rusya'nın etkin gazetelerinden Moskovski Komsomolets, Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayın Grubu'na yönelik operasyonlarının Türkiye'deki yolsuzluklarla ilgili olup olmadığını sorguladı. Gazete, muhalefeti basın desteğinden mahrum etmek için gazetecilerin gözaltına alındığını savundu.

Haberde, "Ülkenin eski Başbakanı Erdoğan'a muhalefet eden ünlü Müslüman toplum önderi Fethullah Gülen'le irtibatlı basın kuruluşlarına sabah erken saatlerde baskın yapıldı." denildi.

Türk basınına göre, 32 kişinin bulunduğu listeden şu ana kadar 23 kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi eski polis müdürleri.

Haberde, gözaltına alınan gazeteciler arasında Samanyolu TV Yönetim Kurulu Başkanı, dizi yapımcıları, senarist ve yönetmenler bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Zaman Gazetesi önünde toplanan grubun "basın susturulamaz" sloganları atarken, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı polise "Lütfen gelin beni alın. Burada sizi bekliyorum." açıklamasını yaptığı da gazetede yer aldı.