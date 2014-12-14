Hükümete yakın gazeteler 14 Aralık operasyonunu nasıl gördü?

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Samanyolu TV'de yayınlanan 'Tek Türkiye' ve 'Sungurlar' dizilerinin yönetmen, yapımcı ve senaristlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı 14 Aralık operasyonu, hükümete yakın gazetelerin internet sitelerinde de geniş yer buldu.

Gözaltıları "paralel yapı" operasyonu olarak okuyucularına sunan gazetelerin haberlerinde, Zaman'ın Yenibosna'daki binasında TEM Şube polislerince gözaltına alınan Ekrem Dumanlı'nın "şov yaptığı" görüşü ön plana çıktı.

Yeni Şafak: Gözaltı şovu yaptılar

Polis ekipleri İstanbul Yenibosna'da bulunan Zaman gazetesi binasına geldi. Savcı gözaltı kararını tebliğ etti. Polis, durumu şova dönüştüren Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı gözaltına aldı.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazete binasına gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde tekrar Zaman Gazetesi’ne geldi. Ekrem Dumanlı’nın odasına çıkan ekipler, gözaltı kararını tebliğ etti. Bu sırada gazete çalışanları ve kapıdaki vatandaşlar, durumu şova dönüştürdü. Milletvekili Hakan Şükür ve İdris Naim Şahin’in de Zaman Gazetesi’ne geldikleri görüldü.

Gün içerisinde canlı yayında açıklamalarda bulunan Ekrem Dumanlı, polise 'Gelin beni alın' diyerek şova devam etmişti.

Gözaltına alınan Dumanlı ve beraberindeki polisler binadan çıkarken yürümekte zorlandı. Uzun süren bir yürüyüş sonucunda gazete binasından çıkartılan Dumanlı, emniyete götürüldü.

Yeni Akit: Paralel çeteye

hizmet eden iki dizi deşifre oldu

Emniyetin bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak başlattığı operasyonda iki dizinin yönetmenleri ve yapımcısı da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Paralel yapıya yönelik bu sabah saatlerinde başlatılan operasyonda Samanyolu Televizyonu'nda yayınlanan Sungurlar ve Tek Türkiye dizilerinin yönetmeni ve yapımcısı da gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Samanyolu TV'de yayınlanan ''Sungurlar'' dizisinin yönetmeni Engin Koç Van'da gözaltına alındı.

Yine Samanyolu TV'de yayınlanan ''Sungurlar'' ve ''Tek Türkiye'' dizilerinin yapımcısı Salih Asan ise sabah 6.30 sıralarında Asan'ın Eskişehir’de bulunan evine gelen TEM polisleri tarafından gözaltına aldı.

Tek Türkiye dizisinin yönetmen ve senaristlerinden oluşan dizi ekibinin de gözaltına alındığı iddia edildi.

Sabah: Gülen’i ilk kez açığa düşüren operasyon

Gülen vaazında hedef gösterdi. Zaman haberini yaptı. Samanyolu TV dizi senaryolarına dahil etti. Savcı emir verdi, polis gözaltına aldı, hakim tutukladı. İşte Gülen’i ilk kez açığa düşüren Tahşiyeciler operasyonu…

Paralel yapının medya ayağına yapılan şafak operasyonunda ilginç bir ayrıntı vardı. Samanyolu TV'de yayınlanan bir dizinin senaristi ve yönetmeninin de gözaltına alındığı iddia ediliyordu. Operasyonda El-Kaide kapsamındaTahşiyeciler grubuna operasyon yapan polis ekibi de gözaltına alındığı belirtiliyordu. Dizi senaristleri ile TEM şube müdürlerini aynı suçta buluşturan dikkat çekici bir detayı vardı. Tahşiyeciler denilen grup Risale-i Nur camiasından olan ve Fethullah Gülen'e yıllardır muhalif olduğu bilinen bir hareketti. Bu isim ilk kez Fethullah Gülen'in bir vaazında sert cümlelerle kamuoyuna duyuruldu. Sonra Zaman Gazetesi bunun haberini yaptı. Ardından Samanyolu TV'nin dizilerinde karanlık bir örgüt olarak tanıtıldı. Savcı emir verdi, polis operasyon yaptı ve hakim tutukladı. Doğu İllerinde Molla Muhammed olarak tanınan Mehmet Doğan bu komplo sonunda uzun yıllar cezaevinde kaldı.

Paralel yapı lideri Fethullah Gülen'in 2009'da bir konuşmasında bahsettiği Tahşiyeciler; Nur hareketinin kolu ve liderleri 66 yaşındaki Mehmet Doğan'dır. Doğu'da Molla Muhammed olarak anılan Mehmet Doğan, Fethullah Gülen'in çeşitli fikirlerine karşı çıkışı ile bilinen bir emekli imam. Doğan, özellikle dinler arası diyalog olarak adlandırılan uluslararası projelere muhalefetiyle tanınıyor.

Fethullah Gülen'in 6 Nisan 2009'da internet sitesine konulan bir konuşmada Tahşiyeciler için şunları söyledi: "Türkiye'de de Hizbul vahşetten sonra El-Kaide'yi icat ettiler. Yarın daha başka şeyler de icat edebilirler. Mesela Tahşiye diye bir şey icat edebilirler. Onları güçlendirirlerse ellerine silahlar da verebilirler. Adlarına da Tahşiyeciler derler. Sonra da Kalaşinkoflar verirler ellerine, iki yerde bir şey yapınca bunlar. Demek ki imkân bulunca bunlar da silahlanabiliyor. İnsanlara terörist damgasını vuracaklar orada" dedi

Fethullah Gülen bu sözleriyle aslında operasyonun da kodlarını veriyordu. Artık görev sırası medya grubuna gelmişti. Fethullah Gülen Tahşiyecilere yönelik söylediği sözlerin ardından paralel yapının yayın organı Zaman gazetesi bu çarpıcı açıklamaları sayfalarına taşıdı

Tahşiyeciler olarak adlandırılan grupla ilgili açıklama yapan Gülen'in ardından Samanyolu'da 'Tek Türkiye' isimli dizide 'Karanlık Kurul'un icat ettiği Tahşiye Örgütü ismi kamuoyuyla paylaşıldı. Gülen senaryoyu yazmış, Zaman haberini yapmış, Samanyolu TV dizilerde bu "suç!" örgütünü açık açık hedef göstermişti. Savcıların işi artık çok kolaydı. Savcı emir verdi polis düğmeye bastı.

Fethullah Gülen'in açıklamaların ardından Tek Türkiye dizisinde adı kamuoyu ile paylaşılan Tahşiyecilere, Emniyetteki teknik takibin ardından yasa dışı El Kaide mensuplarının deşifresine yönelik 22.01.2010 tarihinde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon başlatıldı.

22 Ocak 2010'da Türkiye çapında El Kaide bağlantılı yerlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve 17 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan Tahşiyecilerin lideri 66 yaşındaki Mehmet Doğan ise "Gözümde yüzde doksan oranında görme kaybı var. Ayrıca MS hastasıyım başkasının yardımı olmadan hareket dahi edemem. Şimdiye kadar örgüt kurmadım da 66 yaşından sonra mı örgüt kuracağım" diye konuştu.

17 ay tutuklu kalan Mehmet Doğan suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, "Emniyet raporlarında ve devletin elindeki belgelerde açıkça görüleceği üzere paralel yapının hedef gösterdiği kişiler o zamana kadar asayişi ihlal edecek bir tek hadiseye dahi karışmamıştı. Çevrelerinde güzel ahlaklı olarak bilinen kişiler, bir gecede terörist ilan edildi. Dehşetli bir komplo ve senaryo hayata geçirildi. Biz yalnızca hakkın tecelli etmesini istiyor, suç duyurusunda bulunuyoruz" denildi.

Mehmet Doğan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Parelel yapıya yönelik bu sabah saatlerinde başlatılan operasyonda Samanyolu Televizyonu'nda yayınlanan Sungurlar ve Tek Türkiye dizilerinin yönetmeni ve yapımcısı, İstanbul Eski Terörle Mücadele Şube Müdürü ve eski Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, gözaltına alınan isimler oldu.

Türkiye: Paralel yapıya şafak operasyonu

Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan 32 kişiden 23'ü, İstanbul ve bazı illerde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Öte yandan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile eski Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Tufan Ergüder de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan, Sungurlar dizisinin yönetmeni Engin Koç, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, gazeteci Nuh Gönültaş, Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Tufan Ergüder bulunuyor.

Şüphelilerin tamamının evinde veya iş yerlerinde arama kararının bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti devleti egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanıp, örgütsel yapı oluşturarak, bu yapılanma altında iftira, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve belgede sahtecilik suçları" yönünden işlem yapacağı öğrenildi.

Soruşturmanın, 2009 yılında El Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla önderliğini "Molla Muhammed" olarak bilinen Mehmet Doğan'ın yaptığı ve "Tahşiyeciler" olarak adlandırılan gruba düzenlenen operasyonu da kapsadığı olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin, dizi film üzerinden "Tahşiyeciler" hakkında "suç ve delil uydurdukları'' gerekçesiyle operasyon başlatıldığı belirtildi.

Daha önce emniyetteki "paralel yapı" soruşturmasında tutuklanan 5 polis hakkında bu operasyon kapsamında da işlem yapılacağı öğrenildi. Bu kişiler, tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden adliyeye getirilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ''Tahşiyeciler'' olarak bilinen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, grubun önde gelen ismi Mehmet Doğan'ın arasında bulunduğu 11 kişi yakalanmış, tutuklanan Doğan 17 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti.

''Molla Muhammet'' adıyla bilinen emekli imam Mehmet Doğan'ın, Fethullah Gülen'in bazı fikirlerine karşı çıktığı iddia edilmişti.

İstanbul merkezli "paralel yapı"ya yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde hakkında gözaltı kararı bulunan Karaca'nın evine geldi. Bunun üzerine Karaca, evinden evinden çıkarak gazetecilere açıklama yaptı.

Gözaltı kararının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Karaca, yaşananların "Türkiye'nin utanılacak manzarası olarak tarihe" geçeceğini iddia etti. Karaca'nın avukatı Fikret Duran ise "Hidayet Bey ile birlikte kurumdan yaklaşık 10 çalışan hakkında gözaltı ve arama kararları var. Tabii gözaltı kararı uygulanmadı onların daveti gerçekleşti biz de emniyet müdürlüğüne gidip ifademizi vereceğiz" diye konuştu. Daha sonra Hidayet Karaca, eşi Şule Karaca, oğlu Sıtkı ve avukatı ile Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hareket etti. Karaca, polis nezaretinde ilk önce Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından emniyet müdürlüğüne götürülen Karaca, girişte yaptığı açıklamada, "Alnımız açık, dimdikiz. Yüreğimizde herhangi bir şüphe endişe yok. Bizim veremeyeceğimiz bir hesabımız yok" dedi.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazete binasına gelen polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde tekrar Zaman Gazetesi'ne geldi. Ekrem Dumanlı'nın odasına çıkan ekipler, gözaltı kararını tebliğ etti. Bu sırada gazete çalışanları ve kapıdaki vatandaşlar, sloganlarla Dumanlı'ya destek verdi. Milletvekili Hakan Şükür ve İdris Naim Şahin'in de Zaman Gazetesi'ne geldikleri görüldü. Polisler tarafından gözaltına alınan Dumanlı, “Suçumuz yok, korkumuz da yok. Suçu olanlar korksun. Suçu olmayanları korkacak bir şeyi yoktur” dedi. Dumanlı alkışlar arasında gazete binasından çıkartılmaya çalışıldı. Ancak gazete çalışanları ve desteğe gelenlerin ilgisi nedeniyle Dumanlı ve beraberindeki polisler yürümekte zorlandı. Uzun süren bir yürüyüş sonucunda gazete binasından çıkartılan Dumanlı, emniyete götürüldü.

Zaman gazetesi avukatlarından Hasan Günaydın da İstanbul Terörle Mücadele İstanbul Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gazetenin merkez binasına gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun arama ve gözaltı kararını bildirdiklerini belirtti. Hasan Günaydın, hakimin "Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliğini ele geçirmek amacıyla, baskı yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanarak örgütsel yapı oluşturarak bu yapılanma adı altında iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, belgede sahtecilik suçları yönünden arama ve gözaltı için makul şüphe bulunduğu" gerekçesiyle gözaltı ve arama kararı verdiğini söyledi. Soruşturma kapsamında Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara ve bir oyucu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne polisler nezaretinde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul merkezli düzenlenen "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturma kapsamında, Eskişehir'de 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, kentte çekimleri süren Samanyolu TV'nin Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan ile yönetmeni Engin Koç, emniyet güçleri tarafından evlerinden alınarak, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Koç ile Asan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadeleri alınan Koç ve Asan, daha sonra polis tarafından İstanbul'a nakledildi.

Asan ile Koç'un avukatı Turgay Balaban, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Samanyolu TV'nin Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan ile yönetmeni Engin Koç'un saat 06.30 civarında gözaltına alındığını belirterek, şöyle devam etti: "Emniyete geldik. Haklarındaki gözaltı gerekçesini inceledik. Engin Koç'un gözaltına alınma sebebi, 22 Ocak 2010'da yapılan operasyonla gözaltına alınan Radikal Tahşiye Grubu olarak bilinen şahıslarla alakalı bir operasyon yapılmış. Bu operasyonun talimatının, ülke dışından geldiği ve alınan talimatla ülke içerisindeki uzantılarından gazete ve televizyonların bu talimat doğrultusunda soruşturmayı yürüten görevlilerin, aynı doğrultuda çalışma yaptığı gerekçesiyle, Radikal Tahşiye soruşturmasında talimatı veren, talimatla hareket eden basın-yayın ve medyayla emniyet görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014-133.596 sayılı soruşturma dosyasıyla 'silahlı terör örgütü üyesi olmak ve iftira suçu atmaktan' bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiştir. Bunun dışında herhangi bir delil gösterilmedi." Balaban, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki polislerin talimatla işlem yaptıkları için çok bilgi sahibi olmadığını bildirdi. Müvekkilinin bir televizyon senaristi değil yönetmeni olduğunu anlatan Balaban, "Önüne gelen senaryoyu dizi olarak çekmiştir. Türkiye tarihinde belki ilk defa çekilen bir diziden dolayı yönetmenin gözaltına alındığını hep birlikte gördük. Sanırım silahlı dizi çekmek, suç olsa gerektir. Oyuncak silahlarla dizi çekmek" ifadesini kullandı.

Tahşiye Grubu'nu ilk defa duyduklarını belirten Balaban, "Müvekkilim de bu kelimenin ne olduğundan haberdar değildir. Bana sordu. Ben de o an Google'a bakarak Tahşiye Grubu'nun ne olduğuna ilişkin bilgi sahibi oldum. 2010 yılında bu örgüte yapılan bir eylem nedeniyle, televizyonda bu konuyla ilgili dizi çektiğinden gözaltına alınmıştır. Bu bir gözaltı değildir. 17 ve 25 Aralık operasyonlarını belki unutturmak amacıyla 25 Aralık'a kadar devam edecek bir operasyondur, içi boştur. Müvekkillerimin beraat edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yapımcı Asan'ın eşi Şengül Asan da evlerine gelen emniyet mensuplarının ellerinde tutuklama kararının olduğunu söyleyerek, "İnternetten ve Twitter'dan okuduğumuz isim listesinde eşimin adı da vardı. İsmini yanlışlıkla 'Salih Aslan' olarak yazmışlar. Kendisi de 'bu şansı bir harfle kaçırmam, inşallah' dedi. Söylenti çıktığı için biz hazır olarak bekliyorduk. Zilimiz çaldı, polis arkadaşlar 'hazırlanın' dedi. Öyle çıktık, bir problem olmadı" şeklinde konuştu.

Asan ve Koç ile eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Asan, Koç ve Erçıktı'ya sağlık kontrolü sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri refakat etti.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Bu arada hakkında gözaltı kararı bulunan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu emniyet müdürü yardımcısı Mutlu Ekizoğlu da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Akşam: Paralel yapıya şafak operasyonu

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturmada aralarında polis ve medya çalışanlarının da bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan, Sungurlar dizisinin yönetmeni Engin Koç, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, gazeteci Nuh Gönültaş, Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Tufan Ergüder bulunuyor.

Şüphelilerin tamamının evinde veya iş yerlerinde arama kararının bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti devleti egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanıp, örgütsel yapı oluşturarak, bu yapılanma altında iftira, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve belgede sahtecilik suçları" yönünden işlem yapacağı öğrenildi.

Soruşturmanın, 2009 yılında El Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla önderliğini "Molla Muhammed" olarak bilinen Mehmet Doğan'ın yaptığı ve "Tahşiyeciler" olarak adlandırılan gruba düzenlenen operasyonu da kapsadığı olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin, dizi film üzerinden "Tahşiyeciler" hakkında "suç ve delil uydurdukları'' gerekçesiyle operasyon başlatıldığı belirtildi.

Daha önce emniyetteki "paralel yapı" soruşturmasında tutuklanan 5 polis hakkında bu operasyon kapsamında da işlem yapılacağı öğrenildi. Bu kişiler, tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden adliyeye getirilecek.

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 25'inin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyon kapsamında, aralarında medya çalışanları ile 5'i tutuklu bazı polislerin bulunduğu 37 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 25'i, İstanbul ve bazı illerde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile eski Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Tufan Ergüder de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Paralel yapı iddialarına ilişkin operasyon kapsamında, polisler Zaman gazetesine geldi.

Günlerdir sosyal medyada konuşulan operasyon sabah erken saatlerde başladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polislerin ilk adresi Zaman gazetesinin Yenibosna’daki binası oldu. Polislerin, Ekrem Dumanlı hakkında gözaltı kararını tebliğ ettikleri öğrenildi.

Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, 14 Aralık Operasyonu kapsamında gözaltına alınanlara destek amacıyla Yenibosna'da bulunan Zaman Gazetesi'ne gitti.

Emniyet ekiplerinin İstanbul ve bazı illerde başlattığı 'paralel yapı' operasyonu detayları ortaya çıkmaya başladı. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, STV Grup Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu operasyonun arama kararı ortaya çıktı.

"14 aralık operasyonu" nu yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bulunduğu yan yollar ve Akşemsettin Caddesi kısmen trafiğe kapatıldı. Polis araçları yolun ortasına çekildi. Gelen araçlar kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kalıyor. Çok sayıda poliste emniyet çevresinde bekliyor. Çevik kuvvet ekipleri şerit çekerek operasyonu protesto için emniyet önünde bekleyenlerin geçişine izin vermiyor.

İstanbul merkezli düzenlenen "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturma kapsamında, Eskişehir'de 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, kentte çekimleri süren Samanyolu TV'nin Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan ile yönetmeni Engin Koç, emniyet güçleri tarafından evlerinden alınarak, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Koç ile Asan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadeleri alınan Koç ve Asan, daha sonra polis tarafından İstanbul'a nakledildi.

Operasyonun başlamasıyla birlikte sabah erken saatlerde Samanyolu Televizyonu önünde vatandaşlar toplanmaya başladı.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara ve bir oyucu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne polisler nezaretinde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul merkezli düzenlenen "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturma kapsamında Ankara'da 1 polis hakkında gözaltı kararı olduğu, söz konusu polisin de adresinde bulunamadığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir polisin başkentteki adresine gitti.

Zanlı'nın adresinde olmadığı tespit edildi. Emniyet mensubunun yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

İstanbul merkezli ''paralel yapı'' soruşturması kapsamında, 2009 yılında ''Tahşiyeciler'' olarak bilinen gruba yönelik düzenlenen operasyonda ''suç ve delil uydurdukları'' iddia edilen şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şu anda 8 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında emniyet görevlileri ve medya çalışanların da yer aldığı 30 kadar kişinin, 2009 yılında ''Tahşiyeciler'' olarak bilinen gruba yönelik düzenlenen operasyonda ''suç ve delil uydurdukları'', ''kumpas kurdukları'' iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ''Tahşiyeciler'' olarak bilinen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, grubun önde gelen ismi Mehmet Doğan'ın arasında bulunduğu 11 kişi yakalanmış, tutuklanan Doğan 17 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti.

''Molla Muhammet'' adıyla bilinen emekli imam Mehmet Doğan'ın, Fethullah Gülen'in bazı fikirlerine karşı çıktığı iddia edilmişti.

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturma kapsamında, Van'da bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dizi yazarı Makbule Çam Alemdağ'ın kent merkezindeki evine sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan Alemdağ'ın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturma kapsamında, Erzurum'da bir komiser gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve ismi açıklanmayan bir komiserin gözaltına alındığı belirtildi.

Komiserin, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Tunceli’de, paralel yapı operasyonu kapsamında bir polis gözaltına alındı.

İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Batman, Eskişehir, Elazığ, Şırnak, Van, Erzurum ve Tunceli’de paralel yapıya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından paralel yapı üyesi olduğu iddiasıyla bir polis gözaltına alındı. Polis memurunun, sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturma kapsamında, Batman ve Mardin'de bir komiser ile 2 polis gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser A.C. evinde gözaltına alındı.

Mardin'de ise aynı operasyonla ilgili olarak 2 polisin gözaltına alındığı bildirilirken, polislerden birinin Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu belirtildi.

Batman ve Mardin'de gözaltına alınan bir komiser ile 2 polisin sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

İSTANBUL merkezli '14 Aralık Operasyonu' kapsamında Kahramanmaraş'ta 1 polis gözaltına alındı. İstanbul'da görev yapan Kahramanmaraş'a izinli geldiği belirtilen polis memuru uçakla İstanbul'a gönderildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ç.Ö., izinli olarak geldiği Kahramanmaraş'taki yakının evinde bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ç.Ö., İstanbul'a götürülmek üzere Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Burada uçağa bindirilen Ç.Ö., polislerin nezaretinde İstanbul'a götürüldü.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak, adresine yapılan baskında bulunamayan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli M.K.'nın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

İSTANBUL merkezli olarak yürütülen '14 Aralık Operasyonu' kapsamında Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde bir polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında Hilvan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve daha önce yürütülen operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra açığa alınan polis memuru M.A.D. bu saban yeniden gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından evinde gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'ya getirilen polis M.A.D., işlemlerinin tamamlanması ardından uçakla İstanbul'a gönderilecek.

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturma kapsamında, Şanlıurfa'da 1 polis gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülen polis memurunun buradaki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor

Takvim: Ekrem Dumanlı

şov için polisi ayağına çağırdı

Zaman gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın polisler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Zaman Gazetesi'nin Yeni Bosna'daki binasından açıklama yapan Ekrem Dumanlı ifade vermek yerine şov yaparcasına emniyet yetkililerine seslenerek: 'Gözaltı kararı çıkarmışsınız, benim ismim de var. Lütfen bekliyorum, buyrum, çayımızı içelim, sonra hep beraber nereye gideceksek gidelim.'' dedi.

Bunun üzerine Zaman Gazetesi'ne gelen emniyet yetkilileri Ekrem Dumanlı'yı gözaltına aldı.