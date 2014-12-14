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İşte 14 Aralık operasyonu gözaltı listesi

14 Aralık Operasyonu'nda gözaltına alınacak isimlerin bulunduğu liste belirlendi

14 Aralık 2014 16:37

14 Aralık Operasyonu'nda gözaltına alınacakların listesi ortaya çıktı.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınacak isimlerin bulunduğu liste belirlendi.

Hürriyet gazetesinin ulaştığı listede ismi geçen 32 kişi şöyle:

İşte gözaltı listesi

 

Hidayet Karaca
Ekrem Dumanlı
Fahri Sarrafoğlu
Hüseyin Gülerce
Ahmet Şahin
Nuh Günültaş
Naci Çelik Berksoy
Ali Samim Noyan
Ali Kara
Elif Yılmaz
Radiye (Ebru) Şenvardar
Hikmet Tombulca
Salih Asan
Makbule Çam (Elamdağ)
Engin Koç
Tufan Ergüder
Mutlu Ekizoğlu
Ertan Erçıktı
Mustafa Kılıçarslan
Ferdi Taşkaya
Ayhan Akça
Mehmet Ali Doğan
Ali Cihan
Mustafa Uyanık
Halit Akbulut
Çetin Öztürk
Rıfat Aslan
Erdem Kısa
Mustafa Altunbulak
Yakup Ergün
Recep Güleç

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