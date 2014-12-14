AB'den ikinci açıklama: 14 Aralık operasyonunu AB dışişleri bakanları toplantısında görüşeceğiz

14 Aralık operasyonu ile ilgili ortak bir basın açıklaması kaleme alan AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Genişleme Müzakereleri'nden sorumlu AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn, polis baskını ve tutuklamalarının demokrasinin temel ilkesi olan basın hürriyeti ile bağdaşmadığını vurguladı. Açıklamada, bu endişelerin salı günü aralarında Türkiye'nin de olduğu konuların tartışılacağı AB Dışişleri Bakanları toplantısına da taşınacağına dikkat çekildi.

Avrupa Birliği, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın ile Samanyolu TV’de yayınlanan “Tek Türkiye” ve “Sungurlar” dizilerinin yapımcısı, senaristi ve yönetmeninin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına gün içinde yaptığı ikinci açıklama ile sert tepki gösterdi.

AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Genişleme Müzakereleri'nden sorumlu AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn'ın ortaklaşa yaptıkları yazılı açıklamada, polis baskını ve tutuklamalarının demokrasinin temel ilkesi olan basın hürriyeti ile bağdaşmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu endişelerin salı günü aralarında Türkiye'nin de olduğu konuların tartışılacağı AB Dışişleri Bakanları toplantısına da taşınacağına dikkat çekildi. AB, önemli gördüğü konularda ortak açıklama yapıyor.

Zaman'da yer alan habere göre, ortak açıklamada, AB'nin 3 Komiseri'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'de olduğu hatırlatılarak operasyonun Avrupalı değerlere ve standartlara karşı olduğu, Türkiye'nin bu değerlerin parçası olmak istediği ve bu değerlerin AB ile Ankara arasındaki ilişkilerin temelinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, herhangi bir aday ülke ile üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesinin hukukun üstünlüğü ve temel haklara mutlak saygıdan geçtiği vurgulandı. Mogherini ve Hahn, ziyaretleri sırasında Türk yetkililerin kendilerine verdiği son derece kuvvetli AB taahhütlerinin fiiliyata dökülmesini istedi.

AB yetkilileri masumiyet karinesine dikkat edilmesini, soruşturmaların bağımsız ve şeffaf olarak yapılmasını ve sanıkların haklarına tam saygı gösterilmesini talep etti.