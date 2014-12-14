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Dünya

Avrupa Parlamentosu: Türkiye zulmü tercih etti, AB üyeliğinden vazgeçti

'Türkiye ya açık toplumu ve hür basını ile demokratik bir ülke olacak ya da aynen askeri diktatörlük'

14 Aralık 2014 20:01

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Schulz, kişisel Twitter hesabından açıklama yaparak #Özgürbasınsusturulamaz etiketini de kullanarak Zaman’a yapılan baskının ‘çok kaygı verici’ olduğunu vurguladı. Schulz, Türkiye ve basın hürriyetinin farklı yönlere gittiğini ifade etti. 

Zaman'da yer alan habere göre, AP Başkanı Martin Schulz, Türkiye’deki basın hürriyeti ihlallerine yönelik sert tepkisi ile biliniyor. Schulz, Twitter ve Youtube yasaklarını çok sert şekilde tenkit etmişti.

 

'Hükümet zulmü tercih etti, AB'den vazgeçti'

 

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander GrafLambsdorff da, Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Aynı zamanda grubunun gölge Türkiye raportörü olan AP Başkan Yardımcısı Alman Liberal Lambsdorff, hükümetin "zulmü tercih ettiğini" söyledi. "Tutuklamaların hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde AKP iktidarının AB üyeliğinden vazgeçtiğini" kaydeden Lambsdorff, "Bugünkü olaylar hükümetin zulmü tercih ettiğini göstermektedir. Bu olaylar hem Avrupa’daki hem de dünyadaki Türkiye dostları için son derece üzücü haberlerdir. Fakat en mühimi, Türk halkı için üzücü bir haberdir" dedi. 

AB’nin Türkiye’yi temel hak ve hürriyetler konusunda daha önceden net tavırlarla uyarması gerektiğine işaret eden Lambsdorff, AB Komisyonu’nu da eleştirerek Türkiye’de gazeteci ve editörlerin içinde bulunduğu zor şartların yeteri kadar gündeme getirilmediğini kaydetti. ‘ Bu dürüst olmayan tavrı ve iki dilliliği bırakmanın zamanı geldi’ diyen Alman siyasetçi, ‘ Türkiye ya açık toplumu ve hür basını ile demokratik bir ülke olacak ya da aynen askeri diktatörlük zamanlarında olduğu gibi orta gelir grubunda baskıcı bir ülke olarak en parlak beyinlerini Avrupa ve ABD’ye kaybederek geleceğini kaybedecek’ dedi. 

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