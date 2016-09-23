Hasan Cemal, Tuğrul Eryılmaz ve Nadire Mater Özgür Gündem soruşturmasında savcıya ifade verdi

T24 yazarı, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal ve gazeteciler Tuğrul Eryılmaz ile Nadire Mater kapatılan Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı için ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları suçlamasıyla bugün savcılıkta ifade verdi.

Hasan Cemal, savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"15 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin nöbetçi genel yayın yönetmenliğini bir günlüğüne yaptım. Ben 47 yıllık gazeteciyim. Bu gazetecilik sürem içerisinde muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar birçok faaliyette bulundum. Özgür Gündem isimi gazetenin genel yayın yönetmenliğini de gazetecilik dayanışması olarak kabul ettim. Kürt gazetecileri ne kadar özgürse Türk gazetecileri de o kadar özgür olur anlayışına sahibim. Özgür Gündem genel yayın yönetmenliğini yapmış olmam bütün yayınların içeriğini kabul etmiş olmam anlamına gelmez ancak düşünce özgürlüğü kapsamında herkesin fikrini açıklayabileceğini kabul eden birisiyim. 47 yıllık gazetecilik hayatımda Kürt meselesinin neredeyse bütün aşamalarını bir gazeteci olarak yaşadım. Kendim Kandil’e gittim. Burada örgüt yöneticileri ile görüştüm. 1993 yılında Bekaa’da Abdullah Öcalan ile görüştüm. Bu görüşmeler sonrasında bile hakkımda çeşitli dedikodular çıkmasına rağmen hiçbir yasal soruşturma yapılmamıştır. Gazetecilik faaliyetlerinin temel hedefi barışı yakalayabilmektir. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Özgür Gündem ile dayanışma amacıyla başlatılan ‘ eş yayın yönetmenliği’ yapan gazeteciler hakkında açılan davalar 20 Eylül’de başlamıştı. İlk olarak gazeteciler Ayşe Düzkan ile Ragıp Duran hâkim karşısına çıkmıştı. Tutuklu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ise 20 Eylül'den itibaren başlayan tüm davaların ortak sanığı konumunda. Silivri 9 No'lu Hapishanesi'nde tutuklu bulunan gazetenin son Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya ile birlikte tutulan Kızılkaya'nın tüm duruşmalara getirilip getirilmeyeceği ise bilinmiyor.

22 Eylül'de DİSK'e bağlı Basın-İş'in Genel Başkanı gazeteci Faruk Eren, 29 Eylül'de gazeteci Ertuğrul Mavioğlu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ekim ayında ise Celal Başlangıç, Fehim Işık, Yıldırım Türker, Ayşe Batumlu, İhsan Çaralan, Murat Çelikkan ve Beyza Üstün hakkında açılan davaların ilk duruşmaları görülecek.

Kasım ayında, şimdilik 4 eş yayın yönetmeninin duruşması görülecek. Celalettin Can 1 Kasım'da, kısa süre cezaevinde tutulan TİHV Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yayıncıAhmet Nesin de 8 Kasım günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Cengiz Baysoy'un hakkında da 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

100 kişi destek için yayın yönetmeni oldu

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde başlayan dayanışma kampanyası kapsamında 100 gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu, sanatçı ve siyasetçi, gazete üzerindeki baskılara dikkat çekmek amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapmıştı.

Soruşturması devam eden gazeteciler

Soruşturması devam eden gazetecilerin isimleri ise şöyle:

T24 yazarı Hasan Cemal, Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanları Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan, gazeteciler Aydın Engin, Şeyhmus Diken, Derya Okatan, Murat Uyurkulak, Said Sefaoğlu, Faruk Balıkçı, Tuğrul Eryılmaz, Mehmet Güç, Nadire Mater, Kumru Başer, ve Kemal Can; Özgür Gündem kapatıldıktan sonra tutuklanan dilbilimci Necmiye Alpay; sanatçılar Jülide Kural ve Deniz Türkali; HDP MYK Üyesi Çilem Küçükkeleş, H. Hayri Şanlı ve Veysi Altay.

9 kişiye takipsizlik

Haklarında soruşturma açılan isimlerden bugüne kadar 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı verilen isimler şöyle:

Eşber Yağmurdereli, Ahmet Abakay, Saruhan Oluç, Işın Eliçin, Mustafa Sönmez, Melda Onur, İhsan Eliaçık, Hasip Kaplan ve Sabahat Tuncel.

3 kişi ifade verecek

T24 yazarı, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal ve gazeteciler Tuğrul Eryılmaz ile Nadire Mater kapatılan Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı için ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları suçlamasıyla bugün savcıya ifade verecek.

Hasan Cemal dün önce hâkim karşısındaydı

Hasan Cemal, 4 Ocak 2016'da yayımlanan "Her Allah’ın günü ‘anayasa suçu’ işleyen bir Tayyip Erdoğan’la..." başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dün İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkmıştı.

Ankara’dan gelen talimatla sanık olarak ifadesine başvurulan Hasan Cemal şunları söylemişti:

"Daha önce verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde hakaret ve hakaret kastı yazımda kesinlikle yoktur. Cumhurbaşkanı’na dönük sert bir eleştiridir ve ifade özgürlüğünün çerçevesine oturan bir eleştiridir. Türkiye’de devlet büyüklerinin, Türkiye’yi yönetenlerin eleştiriye karşı tahammüllü olmaları gerekir çünkü demokrasinin özü budur. İfade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Suçlamaları kabul etmiyorum."