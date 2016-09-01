Özgür Gündem'de nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Hasan Cemal ve 8 kişi ifadeye çağrıldı

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için başlatılan Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı Hasan Cemal, HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Çilem Küçükkeleş, ETHA Editörü Derya Okatan, kapatılan haberdar.com sitesi Genel Yayın Yönetmeni Said Sefaoğlu, Tuğrul Eryılmaz, Dicle Anter, Hasan Hüseyin Tahmaz, Murat Uyurkulak ve Nadire Mater 15 gün içerisinde ifade vermeye çağrıldı. 9 isim hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, Özgür Gündem'i 16 Ağustos'ta kapatmıştı.

Söz konusu isimlerin ifadeye çağrılma gerekçesi olarak nöbete katıldıkları gün gazetede yayınlanan haberlerin içeriği gösterildi. 15 gün içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermeleri istendi. Savcılık, ifade vermeye gelmemeleri durumunda zorla getirilme kararı çıkartılacağını belirtildi.

Ne olmuştu?

3 Mayıs Dünya Basın Günü’nde başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan isimler şöyle:

Hasan Cemal, Şeyhmus Diken, Hasan Hayri Şanlı, Cengiz Baysoy, Dicle Anter, Faruk Balıkçı, Kemal Can, Jülide Kural, Ahmet Nesin, Deniz Türkali, Necmiye Alpay, Çilem Küçükkeleş,Saruhan Oluç, Ertuğrul Mavioğlu, Ahmet Abakay, Hasip Kaplan, İhsan Eliaçık, Yıldırım Türker,Murat Çelikkan, Ayşe Batumlu, Nadire Mater, Aydın Engin, Tuğrul Eryılmaz, İhsan Çaralan,Şebnem Korur Fincancı, Işın Eliçin, Uğur Karataş, Mehmet Güç, Beyza Üstün, Celalettin Can,Sebahat Tuncel, Erol Önderoğlu, Nurcan Baysal, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Melda Onur,Celal Başlangıç, Mustafa Sönmez, Ayşe Düzkan, Uğur Güç, Faruk Eren, Kumru Başer, Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan katıldı.

Özgür Gündem’in 56 nöbetçi genel yayın yönetmeninden en az 50’si hakkında soruşturma başlatıldı, soruşturmaların 16’sı davaya dönüştü.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve Bianet raportörü Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin tutuklandı, ardından serbest bırakıldı. Altı kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.