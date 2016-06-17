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Hasan Cemal, Tuğçe Tatari ve Müslüm Yücel'e 'terör propagandası'ndan takipsizlik, kitap yasağına devam!

Kararda, "altı aylık dava açma süresinin dolduğu" da belirtildi

17 Haziran 2016 14:15

Gaziantep’te bir evde yapılan aramada kütüphanede bulunan kitapları için toplatma kararı verilip, haklarında “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla soruşturma açılan T24 yazarı Hasan CemalTuğçe Tatari ve Müslüm Yücel için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Gaziantep 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Hasan Cemal'in "Çözün Sürecinde Kürdistan Günlükleri" ve "Delila / Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri" kitapları ile Tuğçe Tatari'nin "Anneanne Ben Aslında Diyarbakır'da Değildim" adlı kitabı için toplatma kararı vermişti.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, takipsizlik kararında, “altı aylık dava açma süresinin dolduğu” da belirtildi. Tatari’nin “Anneanne, Ben aslında Diyarbakır’da Değildim” adlı kitabının delil olarak muhafaza edilmesine karar verildi. Kitabı için toplatma kararının sürdüğünü belirten Tatari, “Gazeteciler gazetecilik yapamıyor. Bugün bir soruşturma kapanır, yarın yeni bir soruşturma açılır. O yüzden demokrasi ve basın özgürlüğü olmadığı sürece bir karar iyi çıktı diye güzel bir gelişme olduğunu söylenemez” diye konuştu. 

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Hasan CemalTuğçe Tatarikitap toplatma kararıtakipsizlikyasağa devam

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