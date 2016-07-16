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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hasan Cemal: Darbeye hayır; darbeler çare olmadı, bundan sonra da olmayacak!

T24 yazarı "Darbeye hayır" dedi

16 Temmuz 2016 03:18

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, TSK’nın yönetime el koyulduğunu açıklamasının ardından Twitter hesabından “Darbeye hayır! Erdoğan iktidarıyla mücadele askeri darbeyle değil, demokratik yollardan olmalıdır, çare budur! Darbeler çare olmadı, bundan sonra da olmayacak!” dedi.

Hasan Cemal’in tweetleri şöyle: 

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